掌握供應鏈重組契機　數位新南向首波佈局5+1

新南向18國裡面，首波推行數位新南向的國家以越南、印尼、泰國、菲律賓、馬來西亞與南亞的印度為主，從2021年就開始布局，透過「新東協 新台商 新機會」論壇邀請六國駐台代表及商務官員出席，聚焦東南亞疫後發展，以利數位新南向政策的開展，特別是台灣的電子、科技業在這波全球供應鏈重組的過程中，所能扮演的角色及提供的支持，希望與東協國家合作共創繁榮。
記者李澍/綜合報導
2022-02-26 17:10:44｜2022-02-26 17:11:57
近年來，因美中貿易戰衝擊企業經營和投資，並造成國際供應鏈的變動，跨國企業紛紛將產線移出中國、轉進東南亞。在全球供應鏈重組的趨勢下，新南向國家逐漸取代中國，成為潛力無窮的新興市場。台灣作為全球ICT產業的核心，若政府能夠有計劃的整合，帶領台商搶先布局東協與印度，結合軟硬體、融合傳統與創新，以及線上線下虛實合作的模式，即是數位新南向在實務推動上的戰略核心。
從商業角度出發，數位新南向展現在4項數位科技的應用服務上；分別是第一，以工業物聯網結合數位ESG治理為主的智慧製造；其次，以電動運輸載具為主的智慧交通；第三，以科技防疫與遠端醫療展開的智慧醫療；最後，是以物流運籌、能源跟防災管理為主的智慧城市。
林佳龍以智慧交通為例，一個城市發展智慧交通就是要用數位化整合交通載具、能源轉型，台灣要提供的是一個「Smart Solution」。舉例來說，台灣企業向新南向輸出智慧整合服務的典範，就是遠通電收位泰國2條高速公路架設ETC（Electronic toll collection）的案例。不過，下了高速公路能否將這項技術應用範圍擴大到停車服務，透過這些ETC網點累積大數據進行聯網，提供泰國更好的交通服務，就是下一個可發展的方向。
林佳龍表示，台灣電子業正在轉型並形成矩陣創新，諸如鴻海（2317）以MIH製造電動車、佳世達（2352）跨領域到智慧醫療、三顧科技（3224）轉投入細胞治療都是台灣數位化的經驗；產業透過結合不同的專業領域（Domain Knowledge）進行重組，就能提供比別人更優質的服務。