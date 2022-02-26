推銷電話狂響！神人「關鍵6字」半年沒再打：多數人不知

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理財館長表示，建議大家不用花太多時間跟電銷人員客氣委婉的拒絕，有經驗的電銷人員更不會輕易放過你，當然也不需要把情緒發洩在對方身上，他們也只是領薪水的上班族而已，直接拒絕並馬上掛掉電話是最快的。
第二招：手機程式功能
理財館長建議，只要下載Whoscall，這個App就會幫你辨識通話來源，如果是廣告或是詐騙的話，連接起來的時間都省下來了，雖然不是每次都會正確辨識出來，但至少也能協助篩選一定程度的垃圾來電。
第三招：移除電銷名單
理財館長自信直言「第三點相信大多數人就不知道了」，其實根據《個人資料保護法》第20條第2項規定，「非公務機關依前項規定利用個人資料行銷者，當事人表示拒絕接受行銷時，應即停止利用其個人資料行銷」。
只要是正規的金融業，為保障雙方權益通常都會有錄音，而且他們也非常怕被客人客訴，所以只要依照法規明白的跟電銷人員表示把自己從電銷名單移除，會發現以後就再也不會被這家銀行打擾了。
而理財館長自己實際執行後，確實超過半年未收到銀行推銷電話，但他也特別提醒這只對正規的金融業有效，如果是詐騙賣飆股或是投資港股的，就無法適用移除電銷名單這招了。（編輯：鍾怡婷）