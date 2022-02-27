劉德華25年前當過辣妹？「長腿細腰照」挖出 張惠妹輸了
現年60歲的天王劉德華，不僅是1990年代香港樂壇中最活耀的歌手之一，也是金氏世界紀中獲獎最多的香港歌手，影視歌三棲的他，到現在都充分展現他的魅力，然而，近日就有網友分享一段劉德華過往與天后張惠妹合作演出的片段，結果其前衛的穿著引發廣大迴響，讓不少人直呼「華仔25年前就在當辣妹啊」？
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 11:00:32｜2022-02-27 11:21:00
Tik Tok帳號「張惠妹的歌聲妹影」，專門記載阿妹的演出片段以及歌曲等等，結果近日發出一段阿妹與劉德華在1998年合作演出「1998年太陽計畫主題曲-光合作用」的片段，只見影片中，華仔與阿妹熱力四射開唱，讓台下觀眾嗨翻。
不過仔細端看影片，劉德華上半身穿著太陽計畫的T恤，而下半身則是穿著極短的熱褲，甚至比阿妹的還短，纖細的長腿直接露出，扭腰擺臀熱舞，看起來相當投入。事實上，劉德華在早些年的舞台表演中，就常常引領潮流穿出不同風格的衣服，包括前胸後背開洞的性感服裝，還有當時根本還沒流行的短板露腰上衣以及熱褲，時至今日，都是許多年輕人穿搭的依據，在以前保守的年代，如此的穿著也讓華仔曾經登上韓國論壇備受討論。
而該片段再度曝光後，不少網友紛紛回應「華仔真的是帶領潮流欸」、「華仔25年前就在當辣妹了XD」、「阿妹在旁邊直接輸掉欸，那個腿」、「天啊，那時候我還是學生....」、「以前看華仔這樣穿真的不懂，現在知道他是天王的意義了」、「華仔辣爆欸，你看他扭腰擺臀的樣子XD」、「華仔身材真的好好，腿長腰細又精實」。（編輯：張嘉哲）