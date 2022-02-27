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涮乃葉怎吃內行？肉不夠看　老饕讚「低調神物」：是本體

▲原PO分享自己吃日式吃到飽火鍋店「涮乃葉」的心得，貼文一出，老饕也分享「低調神物」是本體，大讚這樣吃才內行。（圖／邱嘉琪攝 , 2017.10.23）
▲原PO分享自己吃日式吃到飽火鍋店「涮乃葉」的心得，貼文一出，老饕也分享「低調神物」是本體，大讚這樣吃才內行。（圖／邱嘉琪攝 , 2017.10.23）

編輯中心/綜合報導

2022-02-27 11:08:35

近日天氣仍偏冷，不少人就愛來鍋熱呼呼的火鍋暖身子，無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋，或麻辣火鍋等，都有各自的擁護者；其中，就有一名網友分享自己吃日式吃到飽火鍋店「涮乃葉」的心得，貼文一出，老饕也分享「低調神物」是本體，大讚這樣吃才內行。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「第一次吃涮乃葉」為題發文，表示他湯底選魚介豚骨和壽喜燒，兩種湯底都很好喝，味道不會過鹹也不會過淡；雖然蔬菜區沒有其他家豐富，但喜歡吃菜的人仍會很愛，因為檯面上還是有非常多種類可以選擇。

至於醬料部分，他覺得奶香起司醬和胡麻醬都還不錯，起司控會非常喜歡，恰到好處的起司鹹度完滿包裹著微微燙嘴的肉片，簡直人間美味；而熟食部份，很多人都推薦咖哩醬，「咖喱醬真的很好吃，有蔬菜自然的甜味還有微微的辣，而且還有很多碎肉塊，第一碗配了一點白飯當咖喱飯，後來又去裝了滿滿一碗咖喱醬加一點烏龍麵，咖喱烏龍麵吃完之後，把咖喱醬當成醬料沾」。

▲原PO分享吃日式吃到飽火鍋「涮乃葉」的心得。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO分享吃日式吃到飽火鍋「涮乃葉」的心得。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO接著說，他覺得飲料青梅醋冰沙超好喝，酸酸甜甜很解膩；甜點霜淇淋的表現也很讚，「尤其是那個芝麻脆餅超超超讚，加好幾片在霜淇淋上口感超好」；肉片原PO認為份量比其他家小，不算多，但豬肉好吃沒豬臊味，牛肉吃起來則比較有嚼勁，「我自己覺得想要來吃的話，可以儘量在四點前入座吃午間時段的價格會比較划算」。

貼文一出，掀起熱議，「不愛吃火鍋料的我超愛涮乃葉，蕨餅超好吃，白色的那個醬也很讚」、「涮乃葉我愛店耶，牛肉覺得還好，但豬肉雞肉真的好吃，又剛好是最便宜的價位CP值很高」、「我覺得很不錯阿，而且吃一次也不便宜耶」。

其中，許多網友表示「咖哩飯」才是涮乃葉的本體，「眾所皆知，涮乃葉的本體是咖哩飯」、「覺得涮乃葉的主體是咖喱飯」、「咖哩飯+起司醬很讚」、「這家其實是賣咖喱飯的 」、「咖哩加起司醬，變起司咖哩超推」、「被蕨餅跟咖喱飯耽誤的火鍋店」、「涮乃葉的咖哩真的很好吃」。

但也有網友認為，「超難吃…..」、「我也覺得這家最基本的湯頭跟肉都雷到爆 （我也算不挑吃了）」、「這家霜淇淋跟甜點好吃，還有咖哩飯XDDD。吃過一次之後，覺得以後可以點便宜的，有吃到那些就好」、「涮乃葉的醬料是惡夢」、「覺得肉味很重」。（編輯：郭佩蓉）

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