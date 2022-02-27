涮乃葉怎吃內行？肉不夠看　老饕讚「低調神物」：是本體

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至於醬料部分，他覺得奶香起司醬和胡麻醬都還不錯，起司控會非常喜歡，恰到好處的起司鹹度完滿包裹著微微燙嘴的肉片，簡直人間美味；而熟食部份，很多人都推薦咖哩醬，「咖喱醬真的很好吃，有蔬菜自然的甜味還有微微的辣，而且還有很多碎肉塊，第一碗配了一點白飯當咖喱飯，後來又去裝了滿滿一碗咖喱醬加一點烏龍麵，咖喱烏龍麵吃完之後，把咖喱醬當成醬料沾」。
原PO接著說，他覺得飲料青梅醋冰沙超好喝，酸酸甜甜很解膩；甜點霜淇淋的表現也很讚，「尤其是那個芝麻脆餅超超超讚，加好幾片在霜淇淋上口感超好」；肉片原PO認為份量比其他家小，不算多，但豬肉好吃沒豬臊味，牛肉吃起來則比較有嚼勁，「我自己覺得想要來吃的話，可以儘量在四點前入座吃午間時段的價格會比較划算」。
貼文一出，掀起熱議，「不愛吃火鍋料的我超愛涮乃葉，蕨餅超好吃，白色的那個醬也很讚」、「涮乃葉我愛店耶，牛肉覺得還好，但豬肉雞肉真的好吃，又剛好是最便宜的價位CP值很高」、「我覺得很不錯阿，而且吃一次也不便宜耶」。
其中，許多網友表示「咖哩飯」才是涮乃葉的本體，「眾所皆知，涮乃葉的本體是咖哩飯」、「覺得涮乃葉的主體是咖喱飯」、「咖哩飯+起司醬很讚」、「這家其實是賣咖喱飯的 」、「咖哩加起司醬，變起司咖哩超推」、「被蕨餅跟咖喱飯耽誤的火鍋店」、「涮乃葉的咖哩真的很好吃」。
但也有網友認為，「超難吃…..」、「我也覺得這家最基本的湯頭跟肉都雷到爆 （我也算不挑吃了）」、「這家霜淇淋跟甜點好吃，還有咖哩飯XDDD。吃過一次之後，覺得以後可以點便宜的，有吃到那些就好」、「涮乃葉的醬料是惡夢」、「覺得肉味很重」。（編輯：郭佩蓉）