自助餐130僅3樣太貴？網見「豪華菜色」全羨慕：很值得
上班族時間緊迫，大多以外食解決三餐，有位網友在自助餐僅夾取三樣菜且不含飯，結帳時卻發現要價130元，他立刻PO文大嘆台灣「物價漲太貴」，可眾網友見了飯盒中的菜色後，反指他「吃米不知米價」、「你這價格很便宜了！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 15:55:05
原PO於臉書社團《爆廢公社》中發文，表示自己挑選了三樣菜色，從照片中能看出內容物有三色蛋、鮭魚及幾乎占滿半個便當盒的青菜，在沒有額外加飯的情況下，結帳時老闆與他收取130元，這價格讓原PO略微傻眼，嘆「物價漲太貴」。
網友從圖片中的菜色分析，認為主菜鮭魚價格不斐，老闆的定價非常合理「鮭魚這麼大塊耶！！！130很便宜！！！」、「那個魚…那個菜量…130不貴」，「貴在鮭魚」、「鮭魚你去賣場買，也要七八十」、「煎鮭魚一片環切，成本已超過台幣100TD」、「這位同學，市場鮭魚一片就要$120」。
一位自稱餐飲從業人員表示圖中菜色的成本在南部大約5、60元，但剩下的錢並非直接放入口袋，背後仍有許多難以計算的隱藏成本「我是餐飲業，這盒在南部成本大約50$-60$，賺你70-80$是合理的利潤」、「你還沒算瓦斯、配料、房租、人工，加下去剛好賺2、30元」、「更不用說到打烊的剩菜都是虧損」，於是網友建議原PO可學習下廚，日後便能自行掌握份量及價格的平衡。 （編輯：李惠婷）