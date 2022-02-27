離職前特休怎麼用？內行曝「最強請假攻略」：爽放又爽領
政府規定工作滿特定時間後，公司必須給予相應的特別休假日，可眾多民眾在職期間找不到適當時機，總是將特休一放再放，拖至離職前都不知如何處理，於是有網友發文詢問離職前，特休究竟應該折現還是將其休完，該文發出後引起熱烈討論，就有人分享了自己最強的請假攻略，並稱「上班是同事，下班是路人」、「休好休滿！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 16:28:55
原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，表示若要離職，特休最好的處理方法是將其請完，還是留至最後讓公司算時數拿現金。
大多數網友推薦休完，並提供自己的特殊請法「我一定會選擇休呀！我有一個月把八天特休休完的，每週都休星期五跟星期一（最忙的兩天，休好休滿呀，同事靠杯又沒差，那時的前公司同事，上班是同事，下班是路人）」、「我特休23天，加上8天月休，就算必需一個月前提離職，還是可以拍拍屁股走人又領一個月薪水……」、「覺得先休完，除非公司有明文規定會給，大部份的公司離職是不會給折現的」。
部分網友則表示端看自身需求，換現也是好選擇「換現，反正離職後面可以短暫休息，拿現金去玩也好」、「我窮，我會折現」、「缺錢就換，不缺就休」、「工作為了什麼？錢….當然換現金比較重要！」。 （編輯：李惠婷）