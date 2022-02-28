「12星座」一週運勢出爐！這位財運最旺　投資理財爽獲利

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春天到了，雖然距離你過生日的時候還有三個星期，但是春天草木茂盛萌發的能量，對你來說多少具有啟示的作用。春天是一個生命欣欣向榮的時刻，你也要提振自己的精神能量，如果生活還處在委靡不振的狀況中，應該要想大自然學習，把心門打開，不要再把自己的內心隱藏在一個狹小的空間中，或是守著一個關於自己的秘密。關於感情是有機會得，只要把你的心意告訴對方，對方會珍惜你的。
金牛座（02/28~03/06 包含上升星座）。
春天到了，你將迎來非常好的事業運，在職場環境對你有利的前提下，你需要展現更多的創意、想像力和夢想的實現能力。最近如果要參加藝術考試、參加面試或是徵選的朋友，你的表現將大獲好評。只是在你得到別人祝福與羨慕的時候，你要小心有人會在這個向你借錢。他們會利用你的同情心。對朋友防範、和錢不露白這一點一定要特別留意。
雙子座（02/28~03/06 包含上升星座）。
最近在職場中會有一些壓力，這種壓力是環境帶給你的變化，有時候你並不想要做改變，因為新的改變意味著重新適應，在最近你需要適應的事情包括新的主管、新的作業方式，以及新的考核和績效標準。不過換一個角度思考，如果你可以戰胜新環境的考驗，那代表你距離升官和加薪的機會將不遠了。
巨蟹座（02/28~03/06 包含上升星座）。
你最近的運氣真的是水漲船高，特別在投資理財方面，你有絕佳的直覺力和判斷力，你看好的股票和投資標的，70%的機會都有上漲空間。在投資有獲利的前提下，讓你對今年的投資，增加信心。另外關於愛情運和感情發展，春天讓你的桃花運氣又更明顯強烈，如果有遇到喜歡的對象，建議你可以大方地向對方告白或是接受對方的追求。
獅子座（02/28~03/06 包含上升星座）。
最近如果面臨到合作、合夥、談判、婚姻、協商等各種需要與人好好溝通的場合，希望你可以更有耐心一點，所謂事緩則圓。如果你耐不住自己的脾氣，或是遇到溝通談判受挫折的時候就大發雷霆，小心可能會失去一次和諧解決爭端的機會。你最近最不缺發火罵人的情緒，反而應該把握以和為貴的處世哲學與智慧，這樣不管是在商業談判還是在婚姻與兩性關係中，才可以化干戈為玉帛。
處女座（02/28~03/06 包含上升星座）。
你最近有非常好的戀愛運、婚姻運，你應該把握遇到真愛的機會。如果已經有穩定交往的對象，其實你們兩個人應該早早把婚事談定。因為在天時、地利、人和都圓滿狀況下喜結連理，將來白頭到老的機會也是最大的。最近如果想要測試戀愛的溫度，建議你們兩個人可以安排過夜的旅行，在一起度假的過程中培養更好的默契。
天秤座（02/28~03/06 包含上升星座）。
你最近是屬於能者多勞的運勢，特別是想要整理裝潢居家環境的朋友，最近可以會主導關於居家環境的打掃、除舊佈新和裝潢、修繕的事情。如果是最近要搬新家的朋友，應該是緊鑼密鼓地在籌備這一方面的事情。因為你是一個親力親為的人，你覺得凡事經過自己的打理之後，你才能真正的放心。關於感情與婚姻，這個春天可能會有一些變化，讓兩個人愛情蒙上陰影。
天蠍座（02/28~03/06 包含上升星座）。
最近要注意身體發炎的現象，特別是你的鼻子，你的耳朵，你的喉嚨與舌頭。如果持續性的發炎紅腫，可能是身體上火，肝火太旺所造成的現象。可以多喝一點清肝疏鬱的菊花茶，讓你身體恢復平衡。最近跟別人講話溝通，一定要注意自己的脾氣，因為你的煩躁與不耐煩可能會表現在你的言語與臉部表情中，對於情緒比較敏感的家人朋友，它們可能會畏懼跟你接近。最近的愛情運，身陷爛桃花的風暴中，你對於一段沒有結果的愛，深深無法自拔。
射手座（02/28~03/06 包含上升星座）。
本週將經歷春天的新月時刻，這是一個適合許願，適合探究你的靈魂與你內心世界的時刻。因為本周太陽、月亮都會與你的守護星木星合相在一起。對於你敞開心門，並種下希望種子這一件事情是非常重要的。在春天陽光明媚，天氣漸暖的時候，建議你安排旅行，去賞花、去野餐，去踏青，都可以幫助你開啟今年的好運氣。
魔羯座（02/28~03/06 包含上升星座）。
春天到了，你完全沒有悠閒、輕鬆、度假的感覺。因為你每一天都非常忙碌，你像一隻蜜蜂一樣，把握各種機會，因為你覺得這一路走來真的非常辛苦，好不容易創造累積今天這樣的地位，只能更惜福、更感激、更珍惜、更努力。最近你發現很多人想要找你合作，因為大家都看好你的才華，也覺得你現在的運氣非常旺，所以自然可以成為大家爭相合作的對象。
水瓶座（02/28~03/06 包含上升星座）。
最近要注意關於交通方面的意外，舉凡出門遠行、上下樓梯或是在家裡也要特別小心不要爬高。甚至晚上起來上廁所，或是進出浴室的時候，也請留意腳步，因為你最近特別容易發生滑倒、跌倒、扭傷的意外。在家下廚，也要注意小心不要被燙傷、或是被刀子刺傷手指。最近的感情，可以留意新的桃花機會，而且對方是長得俊俏美麗的類型。
雙魚座（02/28~03/06 包含上升星座）。
最近正是你過生日的時候，你的能量非常好，這種自信、滿足和喜歡的感受，大家都可以發覺你最近真的不一樣。除了外表變年輕之外，最主要是，你的心情也非常好，最近想要安排旅行、出差或是野餐，度假，可以跟朋友一起去感受這個春天明媚的樣光與滿園盛開花多的美景。你是一個在美麗的風景中運勢也會跟著變好的人，所以告訴自己，這個春天一定要多往大自然的環境中走一走。有些人到了春天會有一些胸口悶熱晚上失眠的狀況，如果你有這樣的問題，建議你去看失眠門診。（編輯：郭佩蓉）
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