老公幫剪髮！竟剃出「一排Wi-Fi」 網笑翻：請問密碼？
有些事還是讓專業的來比較好！有時候民眾為了省錢，會找家人幫忙修剪頭髮，不過國外這名女子似乎沒有認清先生的實力，剪完後的「成品」出爐後，果然立刻笑翻一票網友！
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 11:17:50
這名25歲的英國女子Charlee Williams某天想要剪頭髮，在網路上找到一個髮型非常喜歡，因為模特兒照片中的女子後腦杓下半部呈現4條細細的三角形紋路，周邊的頭髮全部剃短，只要將上方的長髮綁起來後看起來又酷又時尚，因此Charlee要求先生替自己操刀時「依樣畫葫蘆」。
但是Charlee似乎高估了先生的實力，因為當她被剪完後，才發現不僅先生剪出來的線條粗細不一致，看起來反而更像是「Wi-Fi」的圖案，讓她好氣又好笑地分享在影音平台，沒想到卻吸引超過1720萬人次觀看！
許多網友看了都忍不住笑說：「太酷了，妳自備Wi-Fi欸」、「我敢打賭待妳附近Wi-Fi訊號一定很強」、「可以請問Wi-Fi密碼嗎？」、「至少無論妳走到哪裡，妳都有一個強大的wifi連接」而不久後Charlee又發了一支影片，表示將頭髮留長一點之後讓先生再試一次，成果果然比第一次好很多，還得到不少網友的讚賞呢！現在先來看看Chalree的影片吧！（編輯：陳珮瑜）