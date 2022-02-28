兒壓親子廁所「邪惡按鈕」醫師爸崩潰了！網：家長的夢魘
許多公共場所、百貨公司為了身心障礙者、家長們方便如廁，都設有無障礙、親子廁所；不過能讓廁所們瞬間打開的「邪惡按鈕」也讓許多家長相當頭疼，就連小兒科名醫陳木榮也差點中招！
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 14:21:00
小兒科醫師陳木榮今（28）日在臉書粉專《柚子醫師的育兒診療室》發文，表示自己差點被「看光光」，「崩潰中，我正在上廁所，兒子站在廁所門口，一直問我『要按green對不對？我要按囉！我可以按了嗎？』」，讓坐在馬桶上的他不知該如何是好，「馬桶距離廁所門口有一小段距離，我真的來不及阻止」。
貼文一出，掀起熱議，「可是學長你還有辦法拍照XD」、「親子廁所的經歷是每個父母心中的痛」、「常常發生慘叫聲的廁所間」、「小孩都很愛按Green」、「這種開關就是擺明了在考驗小孩的自制力啊！問題是小孩並沒有那種東西」、「這個按鈕對孩子都有莫名的吸引力」、「這是每個媽媽的夢魘啊」。
其中，也釣出不少網友分享自身慘案，「這個我以前也常發生」、「我已經遇過這種情況，當下是門外的好心人幫我再度按鈕關門（我在馬桶上狂喊「關門」），那天的窘境終身難忘，而且對電動按鈕有陰影」、「媽媽我也曾經經歷過，有時候小孩子的速度是很驚人的」、「最可怕的是小孩按了開門後，頭也不回地跑出去……」、「我也遇過…還在人很多的ikea」、「我也崩潰過好幾次…我兒還曾玩上癮，他可能覺得媽媽的反應很好玩…」。（編輯：郭佩蓉）