最新面試法怕爆！老闆最愛用「它」 人格看光馬上不錄取
往往我們都知道求職時，面試是錄取工作與否的重要環節，不過說穿了，現在大多數人在面試時，都不會勇敢的表達自己的真實性格，在社會既定的框架下，總是要表現的彬彬有禮、謙虛的模樣，才是錄取工作的基本程序。而近日小S主持的新節目「小姐不熙娣」中，邀集許多創業家來聊創業的大小事，結果一名女來賓分享自己面試員工的經驗，指出所謂「九型人格」測驗法相當準確，讓她找到許多好員工，令在場來賓都十分驚訝。
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 14:21:20
在「小姐不熙娣」首集節目當中，邀集許多已經自行創業的企業夥伴，其中聊到「與員工雞同鴨講」的事件時，一名女鞋品牌創辦人Ann就分享「有一陣子自己在招募員工的時候處處碰壁，面試者來的時候都講的非常完美，結果工作的時候完全不是那一回事，讓我自己不禁懷疑是不是被鬼遮眼」。
Ann後來經過朋友推薦，發現有一套「九型人格測驗法」，這個面試法是必須做180道題目，結果會有一到九對應不同的人格特質，每個人會有兩種數字，等於不管面試說得多好，都能夠透過測驗得知該人性格取向，Ann也表示「像是我是5跟8，而當面試者有8這個數字的時候，老闆就要自己知道這個人主觀意識稍微會強一些，比較容易發生頂撞的情況，像是選客服人員千千萬萬就不能選8這個數字，像我自己就是超爛客服，真的非常準」。
而《NOWnews》記者也實際上網查詢，發現網路上真的有所謂的「九型人格測驗法」的官網，題庫一共有180題，做完之後就會顯示個人的人格特質，九種人格包括「完美型」、「助人型」、「成就型」、「藝術型」、「理智型」、「疑惑型」、「活躍型」、「領袖型」以及「和平型」，每種對應人格有不同的解析，如果下次去面試時，有面試官拿出這考題時，那麼可就要注意自己面談過程中，是否過度誇飾自己的人格特質，以免測出後慘被抓包，馬上不錄取！（編輯：張嘉哲）