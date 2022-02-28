南部辦桌端出「10倍神級菜」！賓客全愣爆：紅包加一千
往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料，如果能吃到傑出的菜色，不僅新人有面子，賓客更是歡喜。近日，就有網友分享去南部吃喜宴的時候，突然餐廳端出一盤「高級神菜」，且是10倍大版本，讓在場賓客相當吃驚，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-02-28 17:40:14
原PO在臉書社團「大家的灶咖」貼文指出「分享台南朋友嫁女兒霸氣烏魚子大餐，真的超霸氣，都只看過切片，沒看過整片直接烤後擺盤請客的，這就是新人霸氣宴請之後，然後賓主盡歡的結局」只見貼出的照片，跟一般去喜宴吃到會切片的烏魚子不同，該道菜直接一人半條烏魚子端上桌，讓賓客感到非常新奇。
貼文一出，網友紛紛回應「天啊，這真的太霸氣了」、「北部根本看不到這種的.....」、「心想說是台南，果然真的是」、「也真的只有南部看得到這種場景」、「這種的紅包真的+一千也願意，誠意太足了吧」、「不然都切片的，1盤沒幾片還要跟10人同分享，每人直接吃整片的」。
不過，也有人表示「這個應該要打包回家吃吧XD太大片是要直接咬嗎？」、「如果是我，我會打包回家慢慢吃，超開心」、「可以在場跟家裡的人一起先吃一片，剩下再打包回家配蘋果吃，完美」、「這種就是新人很有誠意的，有吃又有抓！」（編輯：張嘉哲）