12星座誰最適合當朋友？網讚爆「它」神隊友　唐綺陽笑了

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貼文一出，網友紛紛回應「處女座絕對首選，在工作上完全神隊友」、「處女座朋友跟同事下屬超棒的啊，當個小廢物都可以過生活」、「處女座朋友真的超扯，什麼事情都要做到最完美，朋友群有處女座完全可以當寄生蟲」、「會深受處女其害的應該就只有他的家人了，能和處女座當朋友跟同事絕對賺到」、「好朋友和同事都是處女座，重義氣，做事實際有條理，讓人感到安心」、「處女座真的太強，做事有條理而且龜毛完美，適合當朋友跟同事」。
由於超多網友都點名處女座，也讓唐綺陽老師在最新一集Podcast聊12星座特性時，直呼「處女座根本大洗白」，逗趣的說「我本來以為我的選擇已經很怪了，沒想到大家的選擇更怪」；小編也逗趣留言「這些都是聽眾反饋！那請問處女座的人下班了嗎？」笑翻不少網友。
而被唐綺陽老師點名屬於熟識後超怪的天秤座同學，不少人跳出回應「天秤座好啊！我們怎麼了QQ」、「我們就是重視浪漫又完美主義的天秤，猶豫不決又有選擇障礙，好愛這種個性喔」、「天秤座很有同理心啊，這種人當同事跟上司都不錯」、「天秤爸爸囉嗦、龜毛、踩到地雷就直線條開唸，不會多方思考其他因素，造成誤會讓當事者一頭霧水」、「天秤座其實有沾到處女的也會很龜毛要求完美XD愛交朋友啦天秤」。（編輯：張嘉哲）