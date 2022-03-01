她國立資工系畢業「找嘸工作」崩潰！過來人見原因秒懂了

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原PO說，資工並不是她喜歡的領域，懵懵懂懂的她就這樣進入資工系就讀，程式作業寫不出來就拿同學的去交，「那時我不知道作業是出社會工作的基礎累積的耐念，也不知道可以轉系或休學去工作」；她當時也「努力」避開寫程式，但老師堅持要她做指定的題目，她很認真努力，這次的作業是她自己完成的，但「事情沒有想像中的簡單，原來畢業專題，是找工作的作品集」。
「人生真的不能再糟了」，她畢業以後不會用104撰寫符合科技業需求的履歷，就踏入別領域的職業，但工作一換再換，很不順利；她甚至還去補習班想把技能補好，熬了半年去找工作，卻又通通碰壁，「他們說我沒到達他們的門檻。那時我才知道，補習班只教了不到業界1/2的技能」。
她後來花了好幾個月自學、準備作品集，好不容易找到工作，結果被對方騙她太多，「不需要某些技能、薪水給的和預期不同，且專案開發時間只給我比約定少了一半，就這樣我努力趕著他們要的專案一個月，每周過著加班的日子，包含假日」，但因為專案是接續的，只要延遲一個接下來只會繼續延遲，她不想拖累團隊就辭職，「逢過年，前後我都找不到工作，面試的車資和等待面試結果的日子，都在燒我的存款，心裡十分無助」。
貼文一出，網友見原因也秒懂，「妳只是逃避兼找理由，將不順遂怪罪別人的安排。 工作是為了生存，興趣成為工作是幸運；選擇了資工又逃避，認為自己有其他專長，那妳畫了什麼？有將畫畫結合事業的決心並實踐？ 」、「喜歡跟擅長不一樣，應該先認清自己的特質擅長做什麼」、「妳現在需要的是找個人好好談談究竟想怎樣發展，為了這個目的妳該怎麼做、犧牲哪些換得妳想要的，該怎麼包裝自己讓妳達成這個目的，不是無頭蒼蠅亂竄」。
也有人給出建議，「建議直接去科技業輪作業員，資工跟作業員比，薪水差不多。但資工很吃天份，沒天份一輩子就領五萬多。還過得很痛苦，作業員雖然一樣痛苦至少薪水會一直加」、「國立資工畢+女生，應該蠻好找工作的吧？ 再怎麼說都比學店文組生有sense，不然先投投看科技業助理？至少先卡在那個場域裡， 下班精進自己的能力也比較有方向。」、「我覺得你要在這兩年趕快試試看能不能累積到兩年的工程師年資，科技業的PM職缺也繼續投投看」。（編輯：郭佩蓉）