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爽搭高鐵卻痛哭！女抖出「暗黑規則」慘吃虧：人生第一次

▲一名女乘客搭乘高鐵卻遇到慘劇，讓她事後相當崩潰，理由曝光隨即引起眾人討論。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）
▲一名女乘客搭乘高鐵卻遇到慘劇，讓她事後相當崩潰，理由曝光隨即引起眾人討論。（示意圖／翻攝台灣高鐵臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 11:01:37

高鐵因快速的特性，現在成為不少人南北往來的大眾交通工具，尤其連假期間，返鄉車票常常一開賣就是秒殺。不過，就有一名女網友分享，自己開心搭乘高鐵卻遇到慘劇，讓她事後相當崩潰。

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原PO於Dcard上分享，表示某天一大早搭乘高鐵時，卻人生第一次遇到車長查票，但她坦言因手持的學生證沒有註冊章，「在學證明要到學校才能申請，繳費證明要到台北辦學貸還無法出示」，購買高鐵學生票需具備的紙本證明全沒有，最終只好掏出795元補票。

這樣的經歷，則讓原PO無奈大嘆「雖然人員是依規定行事但是不懂高鐵為什麼一定要堅持，『紙本』在學證明⋯學生證沒有註冊章又不是學生願意的」。

▲高鐵示意圖。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲女學生搭乘高鐵沒攜帶可證明學生身分的文件。（示意圖／記者陳雅雲攝）
但貼文曝光後，反而引起眾人傻眼留言，「其實官網上都有公告，如果要買學生票請遵守規則，且在學證明是可以用電子版的」、「其實他們的網站都有寫～我都照著做沒被罰過，畢竟這本來就是他們給的優惠，照著遊戲規則走吧」、「買票的時候都會提醒吧！要省錢就照著人家的規定來吧」。

甚至有內行貼心建議，「現在可以用電子版噢」、「我今年一月的時候也剛好被查票，我是下載學校的在學證明在手機相簿裡面，查票的時候出示在學證明截圖跟學生證就過了喔」、「我之前問過站務人員，電子檔是可以的，只是要先載下來」。

根據高鐵官網規定，購買學生票者乘車時應攜帶本人實體學生證正本以備查驗，並強調「網路查詢學籍證明恕不適用」，違反者高鐵得加收票價差額之50%違約金。另外，也要提醒民眾，自2021/3/22起，若無當學期註冊章或免蓋註冊章之學生證，須合併出示當學期「在學證明正本」作為輔助證明。前述輔助證明如須採用電子版方式，請務必於進站前先行下載備查，查驗票當下恕不受理以網路連線登入系統查詢學生身分證明。（編輯：陳雅雲）

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