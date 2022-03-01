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爭鮮「超省吃法」不躲了！大媽尬贏大學生：80元就有夠撐

▲爭鮮進駐台灣已有一段時間，期間除了擄獲不少民眾胃口外，許多饕客也會自行發明「特殊吃法」。（圖／記者張勵德攝）
▲爭鮮進駐台灣已有一段時間，期間除了擄獲不少民眾胃口外，許多饕客也會自行發明「特殊吃法」。（圖／記者張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-03-01 16:47:24｜2022-03-01 16:53:12

壽司、生魚片等美食頗受台灣人喜愛，迴轉壽司品牌也陸續進駐國內，而老字號的「爭鮮」就是不少饕客的最愛，有些人甚至會自行發明屬於自己的「專屬吃法」，因此一名網友就分享，某次到爭鮮用餐時，旁邊阿姨吃壽司的方式令她大開眼界，許多老饕看了也都對阿姨的創意感到佩服。

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一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文分享，自己之前去爭鮮吃壽司時，意外看見令她永生難忘的場景，她指出，坐在她旁邊的一個阿姨，將握壽司丟進茶杯後沖泡熱水、倒入醬油再放入薑片，之後便開始享用她的自製美食。

▲原PO日前吃爭鮮時，吃到菜單上沒有的「隱藏美食」，貼文一出，也有店員揭真相。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲原PO分享，某次到爭鮮用餐時，旁邊的阿姨竟然將握壽司丟進茶杯中，並沖泡熱水，直接當「茶泡飯」吃，令她大開眼界。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
原PO當下非常震驚，形容阿姨根本是把壽司當作「海鮮粥」在吃，令她佩服不已；貼文曝光後，吸引不少老饕留言，「這個有猛欸」、「顛覆三觀的吃法」、「變傳統茶泡飯，聰明吃法」、「之前沒想過可以這樣吃，厲害」、「這樣吃比較容易飽，省錢絕招」「這樣吃應該兩盤就飽了」。

不過，也有少數人認為「生魚片可以這樣直接泡熱水嗎」、「我試過一次，但是覺得口感好酸」、「這樣吃胃會吃壞掉吧」、「去吃壽司就是要享受生魚片啊」。

事實上，《NOWnews今日新聞》日前曾報導《大學生出手了！爭鮮「省錢吃法」被破解：200元就吃到吐》，30分鐘只拿了4盤壽司，狂吃免費薑片跟茶水，而官方則回應「影片中只有片段內容，雖不知道該名網友的實際消費狀況，但只要在不影響其他客人及官方營業模式下，營業人員都不會去制止，畢竟客人的吃法很多元，官方不會有任何意見」。（編輯：張志浩） 

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