爭鮮「超省吃法」不躲了！大媽尬贏大學生：80元就有夠撐
壽司、生魚片等美食頗受台灣人喜愛，迴轉壽司品牌也陸續進駐國內，而老字號的「爭鮮」就是不少饕客的最愛，有些人甚至會自行發明屬於自己的「專屬吃法」，因此一名網友就分享，某次到爭鮮用餐時，旁邊阿姨吃壽司的方式令她大開眼界，許多老饕看了也都對阿姨的創意感到佩服。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 16:47:24｜2022-03-01 16:53:12
一名女網友在臉書社團《爆廢公社》發文分享，自己之前去爭鮮吃壽司時，意外看見令她永生難忘的場景，她指出，坐在她旁邊的一個阿姨，將握壽司丟進茶杯後沖泡熱水、倒入醬油再放入薑片，之後便開始享用她的自製美食。
原PO當下非常震驚，形容阿姨根本是把壽司當作「海鮮粥」在吃，令她佩服不已；貼文曝光後，吸引不少老饕留言，「這個有猛欸」、「顛覆三觀的吃法」、「變傳統茶泡飯，聰明吃法」、「之前沒想過可以這樣吃，厲害」、「這樣吃比較容易飽，省錢絕招」、「這樣吃應該兩盤就飽了」。
不過，也有少數人認為「生魚片可以這樣直接泡熱水嗎」、「我試過一次，但是覺得口感好酸」、「這樣吃胃會吃壞掉吧」、「去吃壽司就是要享受生魚片啊」。
事實上，《NOWnews今日新聞》日前曾報導《大學生出手了！爭鮮「省錢吃法」被破解：200元就吃到吐》，30分鐘只拿了4盤壽司，狂吃免費薑片跟茶水，而官方則回應「影片中只有片段內容，雖不知道該名網友的實際消費狀況，但只要在不影響其他客人及官方營業模式下，營業人員都不會去制止，畢竟客人的吃法很多元，官方不會有任何意見」。（編輯：張志浩）