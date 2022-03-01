面試「倒一杯熱水」藏陷阱？他神回一句秒錄取：情商太高
面試問題五花八門，近年來除了一般常見的萬年問題外，部分公司還會詢問各種情境考題或機智問答，希望以此看出求職者的危機應變能力。對此，大陸某公司的女面試官近期在面試時，向每位求職者告知她生理期不舒服，因而拜託對方「倒一杯熱水」，但其中一位男子神回一句話而被錄取。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 12:55:31
綜合陸媒報導，大陸某間公司在徵才面試時，女面試官突然向三位求職者透露，自己生理期剛來不久身體不適，因此詢問每個人「能否幫我倒一杯熱水？」
第一位求職者是名已婚的中年男性，當場便不好意思回絕「不好意思，我已經有家室了」，但這種回答缺少人情味，馬上給了面試官不好的印象；第二位求職者則是名年輕女子，她當下回應「同是女性，我可以給妳一些止痛藥，不僅僅是一杯熱水。」但面試官聽到此回答，僅給予一個耐人尋味的微笑。
第三位求職者則是名年輕的男性，他則是不慌不忙地表示「如果是很輕微的疼痛，我可以給妳倒一杯熱水，倘若是很劇烈的疼痛，我就會選擇帶妳去醫院了」。
在這三位的回答中，面試官認為最後一名求職者選擇更進一步去關心對方，雖然問候相當簡單卻表現出細心，面試官認為他的表現看出高情商，因此成為錄取他的關鍵原因。（編輯：陳雅雲）