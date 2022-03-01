夜市攤販竟賣「蒼蠅蛋炒飯」？內行秒懂狂推：有吃算賺到
炒飯是台灣人的國民美食之一，不僅料理方式簡單方便，還能搭配各種配料炒出多變的口感，近日有網友也分享，自己在路邊意外發現某家小吃店的招牌上，出現「蒼蠅蛋炒飯」，令她大吃一驚，內行網友看完後也紛紛給出解答。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 17:55:22
原PO在臉書社團《路上觀察學院》分享一張照片，圖中可見，她路過某夜市的小吃攤販時，發現該店有賣炒飯、燴飯、麵湯類等各式餐點，並且都在招牌上標示價格，不過她再仔細一看，竟然發現菜單上有「蒼蠅蛋炒飯」的選項，且要價90元，比常見的牛肉、蝦仁等還要貴上10元。
原PO見狀相當驚訝，並立刻拍照上傳向網友請益，圖片曝光後，許多網友都感到新奇，留言回應「老闆貼心提醒喔」、「無法理解老闆的明白」、「蒼蠅不好抓，賣90其實不貴」、「真的有人敢點嗎XD」。
不過也有內行網友解答，「應該是加入俗稱『蒼蠅頭』的豆豉下去炒」、「老闆少寫一個『頭』字啦，這樣反而增加話題性」、「韭菜、豬絞肉、豆豉、大蒜、紅辣椒一起炒的炒飯，不是很多店家有」、「一般小吃攤蠻少見的，很好吃，有點就賺到啦」。
事實上，據農委會說明，許多料理會被冠名「蒼蠅頭」，是因為料理中大量使用「黑豆豉」，一粒一粒的豆鼓看起來就像蒼蠅頭，因而得名。（編輯：張志浩）