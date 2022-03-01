20年前網咖玩1天花多少？他抖「驚人數字」讚：還包三餐
許多民眾熱愛遊玩網路遊戲，部分人為追求更快的網路速度及設備，會相揪至網咖享受遊玩的快感，就有網友回憶起20年前，當時他與朋友會在店內玩一整天，不管是CS槍戰、RO仙境傳說等線上遊戲皆是口袋名單，且包整天、附三餐竟只需一張鈔票，引起許多網友的熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 17:33:38
原PO於臉書社團《爆廢公社》發文，回憶起20年前時常與朋友相揪網咖，花100塊即能包下一整天，在裡頭時不時能聽到各種遊戲音效，包括跳舞類遊戲《勁舞團》、《唯舞獨尊》；MMORPG《天堂》、《魔獸世界》；或是男女皆喜愛的《爆爆王》、《跑跑卡丁車》皆是當時經典，這讓他大嘆「這才叫生活」。
該文使一眾網友憶起舊時在網咖「廝殺」的時光，並非常懷念店員及經典的網咖泡麵「高中時期每天8小包夜到早上才100，再叫個網咖漂亮姊姊煮的泡麵！那才叫人生」、「以前真的一天8點-24點，連三餐都可以在網咖解決，而且300有找」、「現在年輕人沒人能理解為何肯包月」「網咖的泡麵最好吃」、「一定要加蛋，然後一杯紅茶」。
大家順勢舉出多款當時每個人都在玩的線上遊戲「還有星海爭霸，世紀帝國系列的別忘了」、「好懷念的楓之谷」、「那年的楓之谷我在網咖...打皮卡丘！！（因為我們那邊很鄉下....結果很多人都看我來打皮卡丘」、「天堂包整月的」、「還有世紀帝國呀」、「好像要來一場流星蝴蝶劍」。 （編輯：李惠婷）