台灣No.1城市是哪？台北非第一 「這地點」眾講不出缺點
台灣的各個縣市飽含不同魅力，台北繁華亮麗、花東山川秀麗，各有其無法取代的人文風景，有民眾便於網路上發起投票，詢問眾人心中最喜愛的台灣城市是哪一座，意外的是首都台北少被提及，而「這座城市」則屢被提起，成為眾人心中最適合居住的地方。
編輯中心/綜合報導
2022-03-01 18:51:06｜2022-03-01 19:11:50
原PO於PTT上發文，表示台灣各城市中自己最喜愛的便是台中，因為地理位置位於中部，去各縣市都相當方便，美食選擇多，步調也不向台北一般匆忙，且原PO認為最重要的是氣後相當宜人，「天氣非常不錯啊！不像台北一天到晚下雨有夠煩」，也好奇眾人心中的想法，「大家最喜歡台灣哪座城市呢？」
經整理留言，台中的票數遙遙領先於其他城市，成為網友心中最喜歡的地方「只有台中，沒有之一」、「台中氣候真的最好，不會過冷或過熱，冬天根本台灣加州」、「天氣台中真的很棒，要往南往北也都方便」、「台中，今年也打算到台中找工作」、「我住桃園，但我喜歡台中」。
台北、台南及高雄也相繼被提起「台南+1，但考上公職有夠難喬回去QQ」、「台灣沒有比台北更棒的都市了」、「高雄或台南 高雄有捷運比較方便 台南好吃的多」、「唯一支持台南！！！最可愛有文化的城市～」、「氣候是台中好、建設是高雄好，人品是到處都不好，所以沒辦法說喜歡哪一個」。 （編輯：李惠婷）