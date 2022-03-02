他買轎車驚覺「1缺點」！釣出一票苦主哀嚎：快開到瘋掉
許多人出社會後為了方便通勤，都會買車來代步，不過就有一名網友買了轎車後，發現最大的缺點就是常常被休旅車的車燈影響視線，導致開車時眼睛非常不舒服，貼文曝光後，許多苦主也現身抱怨：「感同身受推，現在休旅車的車燈真的又高又亮！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 10:17:29
該名網友在PTT貼文，他以「開轎車的缺點」為題，表示買轎車後發現最大的缺點就是車身比SUV車還要矮，導致開車時眼睛會一直被車燈狂照，甚至還有車子在側邊裝設LED燈，嚴重影響駕駛視線，讓他十分苦惱。
貼文一出，網友紛紛留言，「轎車開高速視線會被SUV擋住」、「解法就是買台跑車，習慣更低的視野後就OK了」、「下台車一定買SUV打不贏就加入他」、「改開貨車頭跟他輸贏」、「真的欸，我車頭比較高，有時候會照亮轎車整個車室」。
另外，也有許多轎車駕駛現身抱怨，「真的，尤其是下班時段的雙北，常常覺得快瞎眼」、「遇到真的會開到瘋掉」、「感同身受推，現在休旅車的車燈真的又高又亮」、「路上遇到真的閃瞎眼」、「空間小，被閃瞎」、「超級刺眼，好像開強光手電筒直接照後視鏡」。（編輯：賴禹妡）