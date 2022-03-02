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農曆二月初二龍抬頭！專家曝禁說「這一句」：小心衰到爆

▲今年3月4日適逢農曆二月初二「龍抬頭」的節日，民眾可趁這天祈福轉運，不過有些禁忌也需要注意。（示意圖／取自photoAC）
▲今年3月4日適逢農曆二月初二「龍抬頭」的節日，民眾可趁這天祈福轉運，不過有些禁忌也需要注意。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 10:31:38

今年3月4日適逢農曆二月初二，俗稱「頭牙」、也是土地公「上任」的日子，除此之外更是象徵雨水漸多、春耕由此開始「龍抬頭」的節日，因此許多民眾都會趁這天轉運祈福，不過有些禁忌與習俗可千萬要注意。清水孟國際塔羅小孟老師就特別提醒，這天有「一句話」千萬不要說，當心運勢會衰到爆！

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習俗：

1. 剃龍頭：

農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，有剃舊迎新“剃喜頭”之說，也象徵用龍抬頭吉時剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日剃頭，能剃出好運，辭舊佈新迎財水。

2. 吃豬頭肉：

龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的意涵，所以吃豬頭肉能一發驚人。

3. 吃麵條

麵條一根一根，很像龍鬚，因此龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚能長命百歲。

4. 吃水餃：

水餃包起來後很像耳朵，因此龍抬頭日吃水餃，也被人稱作是吃龍耳，能耳聽八方招來八方貴人。

5. 吃米飯：

米飯一粒一粒，代表種子也象徵龍子，因此龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。

6. 吃春餅：

春餅一片一片，很像龍的麟，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後能有強大磁場護體，讓身體強健保安康。

▲小孟老師特別提醒千萬別說「一句話」，當心運勢會衰到爆！（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲小孟老師特別提醒千萬別說「一句話」，當心運勢會衰到爆！（示意圖，非當事人／取自Pexels）
禁忌：

1. 不宜敲水龍頭：

水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。

2. 不宜喝粥：

因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。

3. 忌洗衣：

龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮影響磁場。

4. 不宜動刀與針線：

古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕搓到龍的眼睛。

5. 不宜磨食材：

龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。

6. 忌說“關門：

龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。

7. 女子結婚後，忌在娘家過二月二：

龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜回娘家，容易將娘家氣勢往下壓。

8. 忌吃龍蝦：

龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。


開運旺財方式，3月4日當天引龍水：

大家可以在農曆2月2日，早上7：00-中午11：00，開自家或公司水龍頭，用一個杯子裝水，水裡可以放88元硬幣，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，完成後放門打開45度角處，放22日，財氣就能一飛沖天。（編輯：陳珮瑜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 
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