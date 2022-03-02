農曆二月初二龍抬頭！專家曝禁說「這一句」：小心衰到爆

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1. 剃龍頭：
農曆二月初二借龍王之喜氣幫小孩剃頭，有剃舊迎新“剃喜頭”之說，也象徵用龍抬頭吉時剃頭，讓小孩剃完頭後能出人頭地；大人當日剃頭，能剃出好運，辭舊佈新迎財水。
2. 吃豬頭肉：
龍抬頭之日吃豬頭肉有「挑龍頭」的意涵，所以吃豬頭肉能一發驚人。
3. 吃麵條：
麵條一根一根，很像龍鬚，因此龍抬頭日吃麵條象徵扶龍鬚能長命百歲。
4. 吃水餃：
水餃包起來後很像耳朵，因此龍抬頭日吃水餃，也被人稱作是吃龍耳，能耳聽八方招來八方貴人。
5. 吃米飯：
米飯一粒一粒，代表種子也象徵龍子，因此龍抬頭日吃米飯可以生龍子，小孩在當日吃米飯能出狀元。
6. 吃春餅：
春餅一片一片，很像龍的麟，因此吃春餅就好似吃龍麟，吃完後能有強大磁場護體，讓身體強健保安康。
禁忌：
1. 不宜敲水龍頭：
水龍頭會放水，顧名思義水龍頭也為龍頭，因此不宜敲打水龍頭，隨意敲打會敲到龍頭，財運會下滑。
2. 不宜喝粥：
因為龍為龍子天王吃米粒，粥為龍血，米粒煮水象徵龍子被煮，因此不宜喝粥。
3. 忌洗衣：
龍抬頭不宜洗衣，因為怕傷到龍皮，因為洗衣服太大力會無形傷害龍的皮影響磁場。
4. 不宜動刀與針線：
古人在龍抬頭日不動刀是怕誤砍龍頭，不動針線怕搓到龍的眼睛。
5. 不宜磨食材：
龍抬頭日磨食材是擔心會磨到龍的頭，讓龍王不開心，因此要避開磨食材的料理。
6. 忌說“關門：
龍抬頭是吉日，因此要開門喜迎龍王，不宜說關門，以免龍氣進不來走衰運。
7. 女子結婚後，忌在娘家過二月二：
龍抬頭為男生剛性之節日，女生婚後不宜回娘家，容易將娘家氣勢往下壓。
8. 忌吃龍蝦：
龍蝦神似龍王，因此龍抬頭日避免吃龍蝦。
開運旺財方式，3月4日當天引龍水：
大家可以在農曆2月2日，早上7：00-中午11：00，開自家或公司水龍頭，用一個杯子裝水，水裡可以放88元硬幣，代表發財龍水，能將大量財水吸引進來，完成後放門打開45度角處，放22日，財氣就能一飛沖天。（編輯：陳珮瑜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。