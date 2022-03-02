iPhone用錯好幾年？「1習慣」電池秒致命 用戶驚：難怪
在台灣，使用iPhone的人非常多，但往往會發現，才剛用不到一年的iPhone電池健康度卻每況愈下，甚至有用一年就要更換電池的狀況，如果是換副廠擔心品質不佳，原廠的又太貴，實在讓人惱人。而近日，專門販售手機的「達米先生」就分享延長電池壽命的方法，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 14:24:31
達米先生在Tik Tok貼文指出「我發現很多人都會有一個習慣，就是把手機插著然後充電充到天亮，久了之後就會開始影響電池健康度，也會影響到二手機出售的價格哦！電池友善使用是20％到80％之間，像我就很少充到100％，也不要讓自己常常用手機低於20％，以我使用iPhone 12 Ｍnin一年一個月來看，電池健康度還有94%，這邊提供給大家做參考」。
貼文一出，網友紛紛回應「難怪我的電池才8個月就剩下85＝＝每天都這樣充電」、「痾....我一年直接變88」、「我是都邊充電邊打遊戲，一年半剩下80％哭哭」、「用不到一年，去年3月買的現在89.....」、「謝謝分享QQ換原廠電池真的貴」、「之前朋友去估iPhone11回收二手機，它沒換過電池，跟我換過電池的回收就有價差，還是不要換過電池好」、「我都用到超見底才在充電.....兩年81％哭哭」。
而達米先生也提到「其實端看個人使用手機習慣，許多果粉都是使用一年之後就換手機，我的就是用一年就會賣掉，考慮到二手價格不要太差，手機的維護，我會比較注意，所以目標用一年電池健康度不要低於90%，都會覺得是過關，下一位購買的客人購買意願也會比較高」。（編輯：張嘉哲）