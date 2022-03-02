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現童年代表零食是？眾答案超意外　它「跨世代」吃爆20年

▲童年代表零食選誰？網友跨世代同推小饅頭。（示意圖／取自unsplash）
▲童年代表零食選誰？網友跨世代同推小饅頭。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 12:54:15

許多民眾童年時期的最愛都是零食糖果，而不同世代有各種不同的零嘴，像是傳統雜貨店販售的飛機餅乾，到後來外國品牌的樂事、品客等，對此，網友則選出了童年零食中的跨時代王者，那就是旺仔小饅頭，在台灣販售多年，從年紀大的長輩到年幼的兒童，在童年時期都曾經吃過。

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▲原PO發起討論，各年級代表零食選哪樣？（圖／截取自《PTT》）
▲原PO發起討論，各年級代表零食選哪樣？（圖／截取自《PTT》）
根據網友於PTT發起討論，各年級生的代表零食是哪些？她表示父母經過傳統的零食店，還是會買飛機餅乾或數字餅乾來吃，都說這些是「代表他們童年的味道」。

而原PO認為，前一世代的代表零食為玉黍叔、金牛角，近一點則是蝦味仙、可樂果，後面則是國外品牌樂事、多力多滋，原PO好奇提問「想問現在的小朋友，哪些零食是可以代表他們的童年？」

▲不同年紀的網友，不約而同提到旺仔小饅頭。（圖／截取自《旺旺官方旗艦店》）
▲不同年紀的網友，不約而同提到旺仔小饅頭。（圖／截取自《旺旺官方旗艦店》）
對此，各世代的人答案中，都提到旺仔小饅頭，「我小孩十年級生：旺仔小饅頭（真沒想到）」、「除了旺旺小饅頭、義美脆笛酥、義美小泡芙還有蚵仔煎」、「8年級生，推旺仔小饅頭」。

除此之外，還有許多經典零食也受到討論，「7年級，飛壘口香糖」、「五香乖乖才是王道」、「乖乖以前裡面有玩具！」、「足球巧克力，橡皮糖，大豬公」、「森永果凍，牛奶糖」、「乖乖當然是吃奶油椰子」。（編輯：鍾怡婷）

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