Uber「詭異秘密」被抖出！眾愣：怎麼可能 在地人認證了
嘉義縣市皆為台灣重要農業產區，近幾年觀光業也蓬勃發展，就有一名網友在網路上表示，他從外地回到嘉義才發現，原來要出門沒有Uber可以搭，感到十分不習慣，貼文一出，也有在地人現身嘆：「原來嘉義沒有Uber…我一直以為是民雄比較偏僻所以不支援。」
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 12:57:26｜2022-03-02 13:31:49
該名網友昨（1）日在Dcard中貼文，他以「嘉義沒有Uber」為題，表示在外地生活過後再回到嘉義，發現平時在外縣市要出門叫Uber、外送是很習慣的事，嘉義卻不在Uber的服務範圍內，外送也只有少數品項可以選。
不過，原PO也說道，嘉義的生活步調慢，也很純樸，「排隊買個午餐，隔壁的阿公阿嬤都會主動和你聊天」，還有1122、高速公路、公嬤位都是只有嘉義人才曉得的回憶，讓他十分懷念。
貼文一出，網友紛紛留言，「嘉義的食物真的超好吃，每次在外地都心心念念」、「嘉義人簽，嘉義真的超舒適」、「去嘉義生活一段時間過，步調真的很慢很舒服」、「朋友來嘉義玩都說：嘉義真的很適合養老」、「蠻喜歡嘉義的，因為大學同班同學嘉義人都很純樸也很好相處」、「嘉義人報到，嘉義真的很適合生活」，也有網友直言「原來嘉義沒有Uber…我一直以為是民雄比較偏僻所以不支援」、「我以為市區會有的，沒想到結果還是很失望」。
事實上，Uber在台灣的服務地區為新竹、高雄市、台中、臺南、台北、桃園，Uber Eats服務地區則為北北基、桃園、竹苗、中彰投、雲嘉南、高屏、宜蘭、花蓮、台東、澎湖。（編輯：賴禹妡）