高鐵清明連假疏運 加開133班次列車！3／4起開放購票
清明連假高鐵疏運票，各車次列車將在3月4日凌晨0時起開放購票。高鐵公司表示，4月1日至4月6日清明假期疏運期間，加開133班次列車（南下59班，北上74班），總計6天提供1,001班次的旅運服務。
編輯中心／綜合報導
2022-03-02 13:15:24
高鐵公司提醒，清明假期疏運期間，維持「大學生優惠」及「早鳥優惠」，同時適用「標準車廂對號座卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案，但「TGo會員月月Go有禮」、「20人以上團體」及「校外教學」等專案則暫不適用。
而在車廂內飲食規定，高鐵公司指出，依照中央流行疫情指揮中心最新防疫規定，3月1日起至3月31日，即開放旅客在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備的情形下飲食，惟飲食完畢後，仍須佩戴口罩。另同步恢復列車上之推車販售（含高鐵便當）、自動販賣機服務，商務車廂亦提供熱飲及點心服務。飲食期間不交談，飲食完畢並請立即戴上口罩。（編輯：林莞茜）
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