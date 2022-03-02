面試何時能問薪水？「正確時間點」抖出 講錯直接輸一半
年後幾個月內都是轉職的熱潮，而近日，有求職中的網友苦惱發問，面試過程中，自己跟人資都沒有提到薪資以及上班時間，是不是就代表錄取機會不大？對此，職場上的老鳥則建議，「先談錢，格局就輸了」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 13:51:15
根據原PO於Dcard論壇中苦惱發問，她透露自己為應屆畢業生，並沒有太多職場上的經驗，但她於某家大公司應聘內勤工作，且在二次面試中對答如流，人資、主管提出的問題，也都是她有準備好的，但面試的過程，人資卻完全沒有提到薪資及上班時間，讓她相當苦惱是否代表錄取機會不大？
對此，職場老鳥則給出建議「薪資有可能是確定錄取才談，我是老鳥了，面試都是被動談薪水，人家還沒決定要用你，對你沒有興趣，自己就先談錢，格局就輸了」、「可能新鮮人在大公司有公定價，沒得談」、「我之前面試某大公司（電商） ，也是打電話來通知錄取後，才告知我薪資區間，之後會送給經理核薪，才會確認最後薪資」、「我最近面試某家蠻大的日商，一面也完全沒有聽到福利薪資，聽說日商問錢是大忌」。
但也有部分網友認為，「我通常會主動問耶！畢竟公司在選你，你也在選公司，薪資福利跟工時不問清楚（確定錄取才會問到很細），怎麼跟手上其他公司比較呢？」。（編輯：鍾怡婷）