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為何一堆人只想住台北？網愣：捷運非必要　真實理由完勝

▲一名網友好奇「如果可以選～為什麼硬要居住在台北？」更認為捷運並非生活必備，而引起眾人分享心聲。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲一名網友好奇「如果可以選～為什麼硬要居住在台北？」更認為捷運並非生活必備，而引起眾人分享心聲。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 21:59:45

台北為台灣的首都，在經濟、文化、科技等方面都有驚人的發展，也因此吸引許多人看中台北的商機及工作環境紛紛遷入。然而，就有一名網友好奇「如果可以選～為什麼硬要居住在台北？」更認為捷運並非生活必備，而引起討論。

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，好奇詢問「為啥一定要選擇居住在台北呢？」他認為台北在交通方面，捷運並非是人人必需的，且騎車、開車更加方便；天氣方面，他則指出北部只要一到冬天就又冷又濕，且夏天又悶又熱。

物價方面，原PO強調台北貴出不少，「連鎖飲料店同杯飲料多個5～10元，房價更不用說～老議題了」。這就讓他不解提問，「應該不是每個人都是台北人吧？而且很多地方也有科技園區～公司也不是設在台北～以工作來說沒必要居住在台北吧？如果可以選的話～為什麼要選擇台北呢？」

▲台灣（示意圖／翻攝pixabay）
▲網友好奇詢問「如果可以選～為什麼硬要居住在台北？」（示意圖／翻攝pixabay）
問題一出，瞬間引起鄉民們無奈認同，直呼「因為老爸老媽不想離開台北，不然我早就搬去南部了」、「就是沒得選才只能選台北以外的地方好嗎XD可以選就選台北了」、「台中人在台北念完4年大學，就果斷回鄉了，受不了氣候」、「純粹工作問題啦 現在也是蠻想回南部退休的」。

不過，就有人點名「就業機會」是不肯離開的最大主因，「原po可以去建議國有銀行或中油、台電、郵政把台北幾萬個缺遷去中南部」、「工作特殊離開台北就沒有職缺了，而且台北適合一個人生活」、「台北吸引人的優點就是工作機會，交通便利還有生活機能」。

另外，也有網友認為「醫療資療」和「交通規劃」都是重點，「台北資訊多、各種展館也豐富、步行環境相對安全、醫療資源多。如果不是房價，很想回去」、「醫療資源有差，跟交通台北都比較方便」、「大眾運輸很棒，沒有駕照的人/未成年學生也能自己出遠門」、「住過其他縣市才了解台北有多舒適」。（編輯：陳雅雲）

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