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章魚燒怎吃才內行？「隱藏餡料」老饕超意外：吃過回不去

▲章魚燒口味多樣，是夜市、路邊的常見美食，有老饕也分享自己曾吃過加入「特殊餡料」的章魚燒。（示意圖／取自pixbay）
▲章魚燒口味多樣，是夜市、路邊的常見美食，有老饕也分享自己曾吃過加入「特殊餡料」的章魚燒。（示意圖／取自pixbay）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 23:40:57

「章魚燒」是夜市、路邊的常見美食，多種口味的調配、加上美乃滋、柴魚片等配料，都擄獲不少人的胃口，對此也有網友好奇詢問，大家吃章魚燒都點什麼口味？話題引發熱議，也有內行表示自己吃過加入「特殊餡料」的章魚燒，感到相當驚奇。
一名網友在PTT發文提到，夜市賣的那種章魚燒，雖然有些人覺得「貴又吃不飽」， 但偶爾還是會嘴饞想吃，而原PO表示，自己從小到大只點過「海苔」口味 ，「一片片海苔灑滿章魚燒、再加上柴魚片、淋上美乃滋，超棒der」，由於從來沒吃過其他口味，她也發問「大家吃章魚燒都點什麼口味」？

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▲原PO表示夜市美食「章魚燒」價格漲翻天，甚至有網友說「一盒賣100元」，驚呆眾人。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO問題一出，眾人紛紛留言分享自己喜愛的口味，也有內行表示章魚燒中加入「玉米」也相當好吃。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛留言表達看法，其中「芥末」和「海苔」成為多數人的最愛，「芥末就是王道」、「芥末加辣粉，唯一真理」、「去日本要求章魚燒加芥末，結果被當怪人」、「吃來吃去還是喜歡海苔」、「海苔經典最好吃」、「海苔不加柴魚片也超讚」。

此外，也有網友曾在Dcard以「章魚燒裡面有玉米？」為題發文，指出自己某天吃到一家「章魚燒裡面有放玉米」的店家，品嚐後覺得很驚喜，但卻超級好吃，網友也留言「有玉米就會有種爆汁感」、「感覺好好吃，好羨慕」、「下次要問老闆能不能幫我加玉米」、「有玉米好讚」。（編輯：張志浩） 

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