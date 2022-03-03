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辦桌端「詭異菜色」！賓客愣：紅包還我兩千　內行揭真相

▲往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-03-03 07:47:06

往往去參加婚禮時，總是會帶著禮金前往，除了給新人祝福之外，也都會非常期盼喜宴上的桌菜有什麼神秘好料，如果能吃到傑出的菜色，不僅新人有面子，賓客更是歡喜。不過，就有網友分享自己去吃喜宴的時候，工作人員突然端出一盤「詭異菜色」，讓在場嘉賓非常尷尬，貼文引發熱議。

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原PO在臉書社團「爆怨公社」貼文指出「南下參加親戚的婚禮，結果最後一道菜端出來怎麼是炸雞腿啊？聽到同桌的就偷偷說『怎麼會有炸雞腿....紅包應該退兩千給我們』，然後整桌人就議論紛紛，我是沒吃啦，就讓其他長輩帶回家了，想知道有人吃過辦桌有炸雞腿嗎？」

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▲網友分享自己南下去吃辦桌時，發現最後一道菜是炸雞腿，引發同桌賓客議論。（圖/豆腐師辦桌臉書）
貼文一出，網友紛紛回應「炸雞腿啊！你不識貨.....比外面賣的都好吃超多」、「炸雞腿根本是小時候的最後，南部流水席才會有的」、「北部的餐廳不會有這道，南部流水席炸雞腿才是完美壓軸」、「炸雞腿才是經典中的經典，比炸湯圓還猛！」、「這種的紅包才應該加碼兩千，新人很有誠意」、「炸雞腿是讓你外帶回家的哦！是一種賓主盡歡的概念」。

事實上，炸雞腿當作婚宴壓軸菜色也是一種傳統習俗，早期是屬於經濟能力好的象徵，往往都會出現在大戶人家，通常是讓賓客打包回家的概念，讓賓客感到「有吃又有拿」；臉書粉專豆腐師辦桌就曾分享案例表示，先前幫一對新人辦桌，結果新郎為了讓賓客包好包滿，堅持加點一桌20支大雞腿，一上桌全場暴動鼓掌，直接把婚宴氣氛拉到更高潮，顯現出「炸雞腿」對於喜宴的重要性與獨特性！（編輯：張嘉哲）

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