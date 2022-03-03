童年「最強水果」曝光！眾驚：從沒看過 阿嬤都吃免錢的
台灣被譽為是「水果王國」，各縣市因應不同的氣候跟環境出產優質水果，行銷到全世界，但你吃過這種水果嗎？近日，一名網友分享一款長相特別的水果，讓不少人霧煞煞，結果釣出不少內行人指出「小時候最喜歡吃這個」、「以前路邊超多這個，現在沒有了」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 09:55:08
原PO在Tik Tok貼文指出「猜猜看它是什麼水果？」只見貼出的影片，男子拿出整袋橘黃色的東西，外觀看起來就像小燈籠那般，而剝開之後，一顆圓滾滾橘黃色的果肉跑出，整顆都可以食用，原來，這種水果名為「燈籠果」又或者「黃金莓」，吃起來的味道有點微微的椰子味。
貼文一出，網友紛紛回應「是燈籠果沒錯！現在比較少見了」、「以前鄉下路邊一大堆，阿嬤都摘回來都吃免錢的，現在很少了」、「這我小時候吃過但不知道名字，以前路邊一堆現在都看不到了」、「這個超貴，但是超好吃」、「現在市售要買比較貴了，以前路邊很多」、「黃金莓啊，小時候超愛」、「燈籠果好吃！以前路邊就有」、「我妹上次去合歡山買回來給我們，有一股花香味」；不過也有不少網友直呼「根本沒有看過」。
事實上，「燈籠果」在早期台灣農田間確實容易見到，看似容易生長，但其實需要無污染的環境才能成果，由於近幾年土地污染比較嚴重，已經在許多鄉野間消失，燈籠果的果實含有人體所需的18種胺基酸，維生素C、B1、B2以及鐵、錫、鉀、磷、鋅等礦物質，維生素C的含量高出大多數水果幾倍甚至上百倍，是一種極具營養價值得水果，還沒吃過的你，改天在市場或是超市看到時，不妨也能買來試吃看看唷！（編輯：張嘉哲）