COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

303大停電！老闆「1動作」員工超傻眼　網友全搖頭

▲303全台大停電，有網友因此被老闆扣了一小時薪水。（圖／NOWNews影像中心攝影）
▲303全台大停電，有網友因此被老闆扣了一小時薪水。（圖／NOWNews影像中心攝影）

編輯中心/綜合報導

2022-03-03 11:37:02

今（3）日上午9點多，台灣各地陸續傳出停電災情，台南、高雄更是全區都停電，不僅路上號誌與大眾交通工具停止運作，許多公司也一度停擺。然而一名網友分享老闆在停電後的「1動作」，內容曝光引起網友熱烈討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名網友在《PTT-Gossiping》版發文「老闆說今天扣一個小時的薪水怎麼辦」，提到今（3）日早上9:20分左右公司所在地區開始大停電，一直到10:40分左右才恢復供電，停電大約1小時又20分鐘。沒想到恢復電力之後，公司老闆竟然說出「算一個小時就好，今天的薪水要扣掉一個小時」，讓原PO非常傻眼，還自嘲地表示：「請問我賺了20分鐘，是不是該感謝老闆～」

▲原PO表示公司停電1小時，老闆竟然表示要扣掉一小時薪水，讓原PO相當傻眼。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping》）
▲原PO表示公司停電1小時，老闆竟然表示要扣掉一小時薪水，讓原PO相當傻眼。（圖／翻攝自《PTT-Gossiping》）
貼文一出，網友們紛紛狂酸：「算時薪還有話講，算月薪是扣啥鬼」、「慣老闆讚」、「可憐哪」、「被當犯人1小時，可憐哪」、「檢舉啊，讓老闆多花點公關費處理」、「佛系老闆，一定要通知勞工局給予嘉獎」、「申請國賠啊」、「好老闆，自立自強吧」、「怎麼感覺老闆賺比較多」、「去廁所蹲一個小時賺回來啊」。

事實上根據勞動部表示：「勞工赴事業單位工作，因台電公司停電致雇主宣布停工休息，該日停工因不可歸責於勞資雙方，故工資如何發給，可由勞資雙方協商。」（編輯：陳珮瑜）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀