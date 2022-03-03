303大停電！老闆「1動作」員工超傻眼 網友全搖頭
今（3）日上午9點多，台灣各地陸續傳出停電災情，台南、高雄更是全區都停電，不僅路上號誌與大眾交通工具停止運作，許多公司也一度停擺。然而一名網友分享老闆在停電後的「1動作」，內容曝光引起網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 11:37:02
該名網友在《PTT-Gossiping》版發文「老闆說今天扣一個小時的薪水怎麼辦」，提到今（3）日早上9:20分左右公司所在地區開始大停電，一直到10:40分左右才恢復供電，停電大約1小時又20分鐘。沒想到恢復電力之後，公司老闆竟然說出「算一個小時就好，今天的薪水要扣掉一個小時」，讓原PO非常傻眼，還自嘲地表示：「請問我賺了20分鐘，是不是該感謝老闆～」
貼文一出，網友們紛紛狂酸：「算時薪還有話講，算月薪是扣啥鬼」、「慣老闆讚」、「可憐哪」、「被當犯人1小時，可憐哪」、「檢舉啊，讓老闆多花點公關費處理」、「佛系老闆，一定要通知勞工局給予嘉獎」、「申請國賠啊」、「好老闆，自立自強吧」、「怎麼感覺老闆賺比較多」、「去廁所蹲一個小時賺回來啊」。
事實上根據勞動部表示：「勞工赴事業單位工作，因台電公司停電致雇主宣布停工休息，該日停工因不可歸責於勞資雙方，故工資如何發給，可由勞資雙方協商。」（編輯：陳珮瑜）