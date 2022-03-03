比照正副總統捐一個月援烏克蘭？柯文哲：先處理人道援助
俄羅斯入侵烏克蘭，大量的烏克蘭難民湧入鄰國波蘭，總統蔡英文、副總統賴清德都宣布捐出一個月所得援助烏克蘭，台北市長柯文哲是否會響應，也備受關注；柯文哲今（3）日強調，先處理人道援助的部分，北市府內部也會再討論捐款的數量。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-03 14:05:41
柯文哲指出，台北市政府今日有針對此事討論，目前俄烏爆發戰爭，大量烏克蘭難民湧入鄰近的國家波蘭，華沙市（波蘭首都）與台北市為姐妹市，因此有詢問華沙市的需求；華沙市政府有致函給台北市政府，目前已收容的幾十萬烏克蘭難民，並列清單希望台北市政府幫忙，目前正在清點清單當中。
柯文哲認為，現在要募款可能來不及了，應該要使用台北市政府社會局緊急救難專戶的錢，先處理人道援助的部分，至於捐款則有中央帳戶，便不需要再重複，而捐款的數量內部會再討論；至於捐物資部分，已有請波蘭華沙市政府列清單，台北市政府目前正在清點當中，
柯文哲表示，因為大量的烏克蘭難民湧入，波蘭雖然沒有參戰，但波蘭也成為受害者，幾十萬烏克蘭難民湧入波蘭，華沙市需要緊急處理這些的問題；同時北市府會透過國際的合作處理，目前主要是由捷克布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）居間協調「自由城市聯盟」，台北市政府會緊急來處理。