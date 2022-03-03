午餐沒吃先賠200？外送妹「誇張行徑」被抖出 眾全怒了
外送平台的興起和普及，讓民眾不需出門，就能吃到美味的餐點和飲料，同時也提供許多人工作機會，但一名女網友卻指出，她近日遇到一名外送員到家門口時，竟然忘記拿餐，隨後更做出更令人傻眼的舉動，迅間引爆她的怒火。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 17:21:30
原PO在臉書社團《匿名公社》發文說道，「外送員很辛苦，我能理解，但有些外送員的行徑，真的難以想像」，她指出，某日午餐點了臭豆腐和一些小菜，好不容易等到外送員抵達時，卻發現對方是「空手騎車」到家門口。
隨後原PO詢問外送員食物在哪，對方則回答「因為太忙了！所以沒帶！」，原PO又問「那妳來這裡幹嘛？妳要回去取餐嗎」，想不到外送員面對這2個問題，只是尷尬地回了「ㄜ～」，隨即騎車離開，原PO當下相當傻眼，不料2分鐘後，外送員更是直接按下「完成訂單」，讓她再也壓制不住憤怒的情緒。
貼文一出，許多網友都感到不可思議，留言「這也太扯了」、「東西他吃了吧」、「可以回報給客服，他們會處理」、「直接送她投訴了啦」、「哪來的詭異天兵」、「當下那個畫面感覺有點好笑」、「卡一個希望有後續」。（編輯：張志浩）