面試「端一杯奶茶」藏圈套？她神回一句當場錄取：有態度
面試問題五花八門，除了一般常見的萬年考題外，近年來有部分公司還會藉由各種情境考題或機智問答，希望以此看出求職者的危機應變能力。對此，大陸有名女子在面試時，突然被面試官要求「買一杯奶茶」回來，但她當下臨危不亂，機智又不失禮貌的回答，讓她最終被錄取。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 22:15:10
綜合陸媒報導，大陸有一名女子才剛畢業不久，初入社會的她幸運收到一間公司的面試邀約，而她一到現場，便發現面試官是一位年輕漂亮的都會女性。
在面試過程中，她被對方提問了幾道問題，其中就有一題是「妳認為妳的溝通能力怎麼樣？」她當時自信保證個人擅於溝通。但讓人沒想到的是，下秒面試官就請託她「既然如此，幫我買一杯奶茶回來可以嗎？」
聽到詭異的請求，讓她愣住了幾秒鐘，但她隨即立馬婉拒，表示「很抱歉必須拒絕您，我是來貴公司面試並非端茶送水，且我現在還不是貴公司的一員，我認為做什麼事情都要一心一意，既然是來面試的，那就應該把面試的事情談好」。
面試官雖然被拒絕，卻滿意地露出微笑，坦言「雖然妳拒絕了我，但是妳表現出該有素養跟態度，也證明了臨場反應能力並不弱」，最終決定錄取她。（編輯：陳雅雲）