停電還能滿格上網？內行揭「不斷網秘密」：全靠電信神器
昨（3）日電廠發生開關事故，導致全台大停電，甚至有地區停電時長將近12小時，造成民眾相當不便，不過有人發現，即便停電還是能用手機上網、打電話，讓他好奇為何能夠不受停電影響？內行則指出電信業必備的「2供電設備」，能讓服務不會立刻中斷。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 10:25:07
有網友於PTT以「為什麼全台大停電還有網路？」為題好奇發問，為何全台大停電後，在家中使用手機依然可以收到網路訊號，甚至不受停電影響訊號滿格，他疑惑表示「基地台用電不凶嗎？還是基地台有獨立電路分開供電呢？」
對此，知情網友則透露，「電信機房都有蓄電池+柴油發電機」、「有 UPS（不斷電系統）」、「重要設備都有UPS，但電池通常撐不了多久停太久一樣要關機」，「基地台機房有柴油發電機吧？」、「我們大樓上面有基地台，今天停電，就大樓柴油發電供公共設施，就變成網路正常還是5g的」。
而電信業必備的UPS不斷電系統，能在電網發生異常狀況，如停電、降壓、開關順態下，為電器裝置提供後備交流電源，維持裝置持續運轉，常見的UPS會利用電網電源為自身充電，感測到電網異常時，則會釋放電能供設備運轉，除了電信設備外，不少其他行業的重要設備也同樣會設有此系統。（編輯：鍾怡婷）