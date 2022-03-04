冰地瓜+梅粉？7-11開賣地瓜雪糕 初鹿花生拿鐵同步上市
地瓜芋頭控集合！7-ELEVEN這次再和名店跨界合作，包括林聰明沙鍋魚頭、連珍餅店，神還原在地小吃，並同步推出一系列「芋頭」、「花生」、「地瓜」近30款新品，必吃亮點包含台東初鹿的銅鑼燒及花生拿鐵，眾多新品將於下周三（3/9）起正式開賣。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-04 11:56:19
超商近年積極找名店強強聯手，將經典小吃變成超商即食，頗受消費者歡迎。去年11月首度和嘉義名店「林聰明沙鍋魚頭」合作，推出豬肉燴飯、炸魚鍋兩款沙鍋菜，吸引超過75萬人購買。3月9日起再度開賣全新的林聰明香辣炸魚燴麵（89元），將金目鱸魚做成酥炸魚塊；另一款林聰明香辣炊粉湯（79元），則是以香辣醬為基底，在街頭巷尾的超商就能吃到嘉義當地小吃。
除了名店加持，看好台灣人熱愛芋頭、花生、地瓜等經典食材，7-ELEVEN同步推出近30款新品。其中最大亮點，當屬台東初鹿花生拿鐵（35元）、纖三薯梅你不可地瓜雪糕（42元）。上月推出的台東初鹿草莓拿鐵可說是賣到翻掉，這次再接再厲，揉合初鹿鮮奶及在地9號花生，預計再掀一波銷售熱潮。
隨著天氣變暖，纖三薯在小七開賣的梅你不可地瓜雪糕，用梅子冰沙混搭57號地瓜雪糕，吃起來就像冰地瓜加梅粉。甜點部份特地和基隆老店連珍合作，祭出兩款芋頭甜點：芋泥波士頓派（55元）、芋泥白玉慕斯杯（65元）。上述新品將於3月9日起上架開賣，4月5日前買指定零食、糖果、飲料任2件8折、3件7.7折。