見汽車窗戶「貼黑布」！網怕爆喊三寶 真相反轉：很實用
馬路如虎口需要相當注意安全，若是在路上看到行徑怪異的車輛，大多數人會選擇保持安全距離。而近日，有網友發現一台行進中的汽車，在四面窗戶都貼上「黑色布」遮擋，讓網友相當擔心駕駛視線不良，但有內行網友則曝光真相，此黑布其實是隔熱防紋功能的汽車紗窗，且從駕駛座往外看是不會阻礙視線的。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 12:57:58
根據原PO於「爆廢公社」貼出照片，並無奈寫下「為什麼開車、還要用黑布、這樣不會視線不良嗎？」，只見行進中的車輛，四面窗戶皆額外貼上深色的布，從外觀看來疑似完全擋住視線。
不少網友見狀急喊，「怕不會開始車被罵，不敢讓人知道裡面的人長怎樣」、「三寶有在看路的？」、「其實蠻危險的」、「這樣裡面才不會被看光光」、「隔熱紙要貼多黑我是沒意見啦，但是貼太黑看不到路才在那邊改大燈、開霧燈的，腦子是有洞嗎？」、「這樣車禍他才有理由怪死角啦」。
但實際上真相曝光後，其實是裝了汽車紗窗，「外面看起來黑，車內看出來是清楚的」、「那個裡面看出來是很清楚的，可以隔熱防蚊防塵，而且可以快拆」、「不會呀視線不佳…開窗涼快又不怕蚊蟲飛進來 是個好東西」。（編輯：鍾怡婷）