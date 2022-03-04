摩斯米漢堡一咬臉綠！「真實理由」被抖出 老饕點頭認了
台灣速食店眾多，像是麥當勞、肯德基、漢堡王，還有日本來的摩斯漢堡等，而每間速食店的特色都不同，讓民眾有更多選擇；不過，就有一名女網友買了摩斯米漢堡，可是一咬卻超傻眼，而理由抖出以後，網友也認了。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 13:31:53
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「摩斯漢堡的漢堡是不是越來越小...」為題發文，表示她日前到摩斯買了一個米漢堡，豈料一開超傻眼「超級小的欸」，她也拿出尺來測量，「最長的直徑也才7、8公分，短的還不到7公分，現在變橢圓漢堡了」，但因為久久沒吃摩斯，最近難得有特價就點下去，「雖然我蠻喜歡吃的，但這次真的有點傻眼，剛打開吃還以為我的手變大了」。
貼文一出，網友全傻眼，「好吃但cp值很低」、「好扯欸」、「真的變小了」、「摩斯吃過一次就沒有再吃過了…」、「常常以為是自己長大了，結果後來發現是真的變小，他們這樣還不如變大+漲價呢（雖然這樣可以吃2種口味好像也不錯啦）」、「好吃是好吃，但是份量少又貴」。
但也有人認為，「但海洋珍珠堡很好吃，我還是會買」、「摩斯早餐好吃」、「但就是好吃啊，想吃的時候還是樂意買」、「雖然很貴，可是真的好好吃」、「可是摩斯真的好好吃，我的鮮摘綠蝦蝦」、「反正會買的人還是會買，雖然貴，但東西好吃那錢就是花的值得，想吃還是會買，管他要漲多少」。（編輯：郭佩蓉）