iPhone6早跌落神壇？內行全改買「這神機」：至少能用7年
iPhone在台灣的使用比率非常高，市占率高達6成以上，而每年的秋季發表會，蘋果都會再度推出新機，新功能、晶片不斷推進，往往都是年度重要的盛典之一，不過即便如此，許多人仍然一機戰天下，使用了好幾年的iPhone仍然選擇不更換，例如被譽為史上最強的手機「iPhone6」，但近日，就有網友討論「iPhone8還可以再戰幾年？」沒想貼文釣出不少用戶熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-03-04 13:35:49
原PO在PTT貼文指出「iPhone 8還可以戰幾年啊？從第8代過後就幾乎都改成人臉辨識了，但我覺得我還是比較適合指紋辨識，重點是我也沒錢買新手機啦！最近投資賠了13萬，大家覺得iPhone8還可以撐多久呢？」
貼文一出，網友紛紛回應「除了相機，I8真的還是一線手機」、「認真說，i8還是超好用，性能屌打i6，再撐兩年沒問題」、「8plus，2017年用到現在了還是很好用」、「我2017買8用到現在，至少還能再撐兩年，一支手機用7年超划算」、「同8+，至少還可以撐2年」、「iPhone 8+ 2017買，年底換個電池後繼續戰」、「i8超多人拿啊，最後一代指紋辨識了，很多人還是捨不得，等到蘋果再出指紋辨識應該再兩年吧」。
事實上，過往被譽為神機「iPhone6」雖然一直有人持有並使用，但隨著蘋果技術、功能不斷推進，許多系統iPhone6也已經逐漸不支援，如今iPhone8雖然已經發表五年之久，但因為是性能最高且是最後一代擁有指紋辨識解鎖的iPhone，讓不少用戶依舊捨不得換掉，相比手機性能來說，i8遠比i6來的更好，使用上也更加順暢，難怪不少網友大力激讚。（編輯：張嘉哲）