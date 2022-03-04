菜鳥女剛入職就被同事飆罵！網見「行業」抖爆：超級可怕

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原PO說，雖然對方沒有指名道姓，「但是我知道那是在說我」；她承認自己的確有做錯，但對方這麼說也太過分了，「而且我朋友來探我班還聽到同事在其他地方聊我的八卦」，讓剛入職一個月的她已經想離職，「雖然這樣說不太好，但女生多的行業勾心鬥角真的多到你心累，本來以為大家看起來都滿好相處的，看來真的不能以貌取人」。
貼文一出，掀起熱議，「關於工作上的問題，一律建議離職」、「離開吧，如果身心出狀況的話」、「爛公司一間」、「爛公司一律離職zzz，反正多得是工作，有本事機會多到不行」、「走吧，這種環境不用待了，拍拍不要氣餒，有更多更好的工作機會」、「不正常，趕快離職」。
其中，不少網友見關鍵「女生多的行業」也直呼可怕，「全部女生的地方很恐怖」、「女生太多的職場真的每天都很心累，兼職的話不用想太多受不了就離職」、「臭三八多的地方，真的很討厭，我問過女生，她們自己都覺得煩，搞小團體、小手段」、「都是女生其實很可怕，尤其新人遇到那種在背後愛亂講是非八卦批評，然後工作表現不太ok的前輩」、「身為女生真的很討厭職場女生一直互相傷害」、「乾真的，應該說，男女比例懸殊過大的職場環境很容易讓人心累」、「之前工作也有看過同事們很會八卦別人！後來我去面試時都會問一下職缺部門的男女比例還有年齡分佈」。（編輯：郭佩蓉）