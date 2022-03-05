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他釣出麥當勞絕版「1神堡」！內行看了秒讚哭：俗又大碗

▲一名網友透露，他印象中1、20年前的麥香雞並非現今的味道，而是更接近勁辣雞腿堡。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲一名網友透露，他印象中1、20年前的麥香雞並非現今的味道，而是更接近勁辣雞腿堡。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-03-05 10:13:00

麥當勞的經典品項一直深受台灣人喜愛，包含薯條、雞塊、漢堡等都有各自死忠的支持者，對此就有一名網友透露，他印象中1、20年前的麥香雞並非現今的味道，而是更接近勁辣雞腿堡，讓他好奇有沒有改版過，貼文曝光後，內行網友們猜測，原PO說的應該是已絕版的「大大雞腿堡」，忍不住留言懷念：「大大雞腿堡很讚啊，便宜又有酸黃瓜！」 

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該名網友昨（4）日在PTT貼文，他以「想請教下以前的麥香雞」為題，表示最近逛夜市時突然想喝麥當勞的奶昔，也想起1、20年前麥香雞並不是現在的肉餅，而是吃起來類似勁辣雞腿堡，讓他好奇問：「想問下麥當勞有對麥香雞改過配方嗎，還是我記憶美化？」 

▲有網友去買麥當勞時，要求店員漢堡的醬多加一點，回家一看卻傻眼了。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲麥當勞的經典品項一直深受台灣人喜愛，包含薯條、雞塊、漢堡等都有各自死忠的支持者。（示意圖／翻攝自pexels ）
貼文一出，不少網友直言，「一直都沒有改吧」、「麥香雞我印象一直都是那樣」、「一直都這樣，你是不是平行宇宙人」、「你長大了，麥當勞也變小了，兩倍縮小感」、「覺得沒改過＋1」。 

另外，也有網友推測，「應該是記成大大雞腿堡了，基本上是縮小版不辣的雞腿堡」、「大大雞腿堡吧真的神」、「大大雞腿堡＋1，吃起來就是不辣的勁辣雞腿堡」、「大大雞腿堡很讚啊，便宜又有酸黃瓜」、「應該是大大雞腿堡，就是不辣版的勁辣肉」。（編輯：賴禹妡） 

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