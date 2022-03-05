Agoda訂房「少1步驟」虧大了！飯店業猛點頭：顧客全不知
許多民眾會透過Agoda訂房網站，下訂預計入住的飯店，並在訂房網填寫顧客資料，就以為已經完成訂單。但近日，飯店業者在臉書上表示，希望顧客下訂後要主動聯絡飯店確認訂單，否則常發生到了現場查不到單號，導致無法入住的情況發生，對此，也有不少民眾抗議「訂單已經成立了，為什麼業者還要聯繫客戶？」
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 10:33:46
根據業者於臉書「靠北住宿2.0」表示，Agoda訂房網站，不會提供顧客的聯繫方式給業者，所以訂房完畢後，一定要主動聯絡店家確認，否則若是到店付款的訂單，恐怕會有到達飯店後查詢不到單號，而遭到業者拒絕入住的慘況，最後原PO也表示「我們是真的聯繫不上你，不清楚到底要不要入住，幾點入住」因此強烈建議旅客訂房完後，主動與業者聯繫。
不少飯店同業也出面認了「同意，業者超級困擾」、「agoda來的訂單！完全不會有聯絡電話」、「而且agoda客人可以不填電話就預定」、「有時候客服還會說，客人訂房時沒有留電話！只能email通知」，不過部分業者也表示，並非每一筆訂單都沒有聯繫方式「現在Agoda自家訂單會提供聯絡電話號碼，如果是booking.com串接就不會提供聯絡電話號碼」、「Agoda訂單有些客人有提供電話喔」。
對此，旅客則認為「Agoda就已經給單號了，也可能選擇先扣款了，當然是業者的問題啊」、「你可以不要在agoda上架啊」、「習慣不管在哪個平台，訂好房隔日再打電話過去確認，畢竟看過太多到現場才發現業者沒收到訂單的案例」。（編輯：鍾怡婷）