發票中200急衝郵局！櫃檯驚「你這1000萬耶」 真相尷尬
統一發票每兩個月開獎一次，成為許多人一夕致富的機會，偶爾中中幾千幾百元也是生活中不可或缺的小確幸。而近日，就有網友分享自己去郵局時，順便要兌領200元的發票，結果櫃檯人員驚喊「你這個1000萬的耶」，沒想到結局卻讓人傻眼，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 12:34:55
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「前幾天寄郵局辦事情，突然想到皮包有一張200元的中獎發票，結果櫃檯人員看完之後說『你這個1000萬的耶』，聽到當下心臟差點停止，趕緊問看看現在要怎麼樣處理，結果櫃檯人員又說『你這個1000萬的末三碼啦，沒有中』............現場超尷尬」。
貼文一出，網友紛紛回應「我真的笑瘋」、「發票都對多久了，還不知道一千萬的末三碼沒有中獎喔」、「好有畫面，真的快笑死」、「一切都太快來也太快結束了XD」；不過也有網友發現真相「先生，你是在編造故事吧....郵局早就不能換發票了」、「故事很精彩啦，但很多人可能不知道，郵局早就不能兌換發票獎金了」、「劇本改成超商或者銀行好一點喔！要加油」。
事實上，郵局早在2018年12月28日起，就已經不再提供發票兌換獎金的服務，但是政府有再加開銀行、四大超商以及全聯、美廉社給予民眾兌換，若是小額中獎，例如五獎（1000元）或六獎（200元）都能在上述場合兌換，千萬不要再跑到郵局去啦！（編輯：張嘉哲）