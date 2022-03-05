7-11取貨免報末三碼？店員噴出「新服務」 全場起立狂讚
不少民眾都習慣使用便利商店物流服務，將網購的物品寄到便利商店，不僅可以確保有人簽收，還可以24小時隨時取貨，而近日，更有網友分享取貨的神服務，她表示自己一年多前疑似遇到該店員，而再次遇到該店員便主動問她是否要取貨，更早已經將包裹放在桌上，店員超神效率及記憶力讓全場佩服。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 13:22:31
根據網友於《ptt》以「7-11取貨也太誇張了吧」為題分享，當她先選好商品準備結帳順便取貨時，還沒開口就已經看到包裹放在桌上，店員直接問她是否要取貨，而她核對桌上包裹名字後，竟然真的是自己的包裹，讓她當場傻眼直呼「這效率也太好了吧」。
且原PO表示，自己並非該店的常客，上次取貨的店員跟這次也並非同一人，若是上上次取貨的話則是一年多前，假設該店員真遇過她，等於記憶力驚人記得一年多前的客人姓名與末三碼。
對此，超商常客則紛紛大讚，「我現在也都刷臉取咖啡了，寄了上百杯」、「不要小看店員的記憶力XD，我巷口買飲料都刷臉不用說話」、「被記住＋1，有些店員很會記臉」、「超商店員很強」、「被記住＋1，可能也是因為我經常去的711就在我家樓下」。（編輯：鍾怡婷）