女結帳收回「詭異人頭」硬幣！內行抖出真面目：花掉虧大
不少店家在進行現金交易時，除了注意金額正確外，也會注意貨幣的真假性，以免誤收假錢。而近日，就有網友分享自己結帳後，收到的零錢卻是一顆詭異的「特殊硬幣」，並指稱自己從來沒有看過，好奇詢問這是什麼硬幣，沒想到釣出不少內行人解答，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 13:09:59｜2022-03-05 13:11:25
原PO在Tik Tok貼文指出「對不起我太俗了，我真的很少碰到這個可愛的硬幣，今天第一次看到」只見貼出的照片，一個金色、銀色製成的硬幣上頭寫著面額「20圓」，轉過背面發現還印有一個人頭像，明顯與10元硬幣完全是不同人，讓人好奇這是否是開玩笑的假錢。
貼文一出，網友紛紛回應「這是真錢啊！當年限量發行，太難用就沒繼續發行了」、「那個人頭是莫那魯道喔！紀念幣限量發行的，是真錢」、「當然是真錢，只是跟2000一樣流通較少」、「是真錢可以用，但建議不要花掉，很有紀念價值」、「不要花掉，紀念幣收藏價值都很高的，花掉就虧了」、「可以收藏起來喔，是真的，莫那魯道紀念幣」、「20元的莫那魯道紀念幣，是真的」。
事實上，這款20元硬幣確實為真的法定流通幣，於民國90年（2001年）7月9日首次發行，其設計正面為原住民英雄莫那魯道，背面是20圓字樣的外金內銀（金包銀）雙色幣，但因不常被使用，發行量逐漸減少，市面上流通不頻繁，因此下次民眾若是收到這個硬幣，還是可以安心使用，或者收藏做紀念，機會可以說是非常難得！（編輯：張嘉哲）