台灣之光！實況妹「驚人數據」獲全球第4 羞喊繼續努力
台灣知名實況主貝莉莓，因火辣的身材和自然活潑的個性，坐擁台灣Twitch一姊的封號。而被網友稱為「四姨」的貝莉莓，果然和4非常有緣份，日前竟然代表台灣，登上2月份全球觀看人數最高的女實況主第4名，粉絲們紛紛祝賀，嗨喊「台灣之光」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 14:39:04｜2022-03-05 14:48:16
專門替全球直播平台做分析的國外網站StreamsCharts，日前公布一項數據，為2月份全球觀看人數最高的Twitch女實況主排名，而在廣大的競爭者當中，貝莉莓竟然成功擠進全球第4名，同時也是台灣唯一、亞洲區唯三上榜的女實況主。
值得一提的是，StreamsCharts更在貝莉莓的推特帳號後面放上了台灣國旗。消息曝光後，許多粉絲都湧入貝莉莓的社群平台上留言祝賀，「台灣之光」、「莓姨威武」、「世界之四次姨」、「4姨就是香」、「名副其實的四姨，佩服佩服」。
貝莉莓本人也在臉書發文開心的表示，「昨天在推特收到tag，2月女生實況擠到世界第4！果然什麼都跟4有關，根本幸運數字吧！嘿嘿，今後也要繼續努力」。
據悉，熱愛CosPlay角色扮演的貝莉莓，開台資歷將近5、6年，直來直往、大方真誠的個性廣受粉絲喜愛。由於曾在網路節目《現在宅知道》中大方坦言，伴侶條件一周起碼4次，更被大家戲稱「四姨」，因此成為台灣網路上最知名實況主之一。（編輯：詹鎰睿）