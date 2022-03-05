一堆人不會睡覺？起床「正確姿勢」瘋傳 眾驚：影響太大
睡覺是我們每天都在做的事情，然後到了早晨清醒時，你都是怎麼讓自己身體起身的呢？近日，Tik Tok帳號「身體保養師阿修」就拍影片透露，指出有許多人的起床姿勢都不正確，等到晚年時，恐怕脊椎會受到迫害，因而出現閃到腰的情況，貼文一出就吸引15萬人搶看，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 16:40:23
身體保養師阿修日前在Tik Tok貼出新影片，表示「許多人起床的時候都以『仰臥起坐』的姿勢直接將身體撐起來，但這樣子的姿勢，會導致椎間盤受到迫害，總有一天它會凸出來，某天在起床的時候，恐怕就會發現自己的腰閃到了，所以起床千萬不要用這種姿勢彈起來，否則少年不養生，長大養醫生」。
阿修也分享正確的起床方式，表示起床後因為身體休息了整夜，許多人早上起來筋骨呈現僵硬的狀態，因此不能以仰臥起坐的方式瞬間坐起，正確應該是起床後，可以稍微在床上扭扭腰、晃一晃腳、讓你的脊椎活絡一下，起床的時候先讓腰轉側面，手伸出床外撐起來，這樣就是標準的起床姿勢。
影片曝光後，吸引大票網友紛紛留言「......原來我不會睡覺」、「趕緊分享給我老公......」、「好嚴重，那我乾脆不起床了XD」、「30歲就會開始感受到了！這是真的」、「我的腰椎也常常發痛....用仰臥起坐方式起床真的會痛」、「對！我就是這樣然後就椎間盤凸出了.....」、「我也是起床閃到腰去看說椎間盤凸出，影響真的超大」；而對於有網友疑問「那這樣不就不能坐仰臥起坐嗎？」阿修師傅則也回應「如果沒有暖身做的話，也是非常容易受傷，而核心能力不足的人，更不能用這種方式起床，如果有練過的人，這個起床姿勢本身沒什麼問題」。（編輯：張嘉哲）