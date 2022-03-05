13杯飲料沒給袋子？外送哥「神反應」嗆爆奧客 同行跪了
台灣外送風氣盛行，卻也經常發生不少消費爭議，其中光是要不要買袋子的問題，就讓許多外送員非常頭痛。近日，一名外送員就抱怨，他被沒有買袋子的客人質疑「別人送都有你送就沒有」，結果忍無可忍的他，僅嗆1句話就獲得同行們大讚「回的好」。
編輯中心/綜合報導
2022-03-05 17:44:10
臉書社團「外送員的奇聞怪事」有網友PO文描述，原來他接到一筆10幾杯的飲料訂單，無奈客人沒有買袋子，卻還要他幫忙掛在外面雕像上，只好低聲下氣的溝通「不好意思，你沒買袋子我沒辦法掛！」，但對方仍質疑「為啥沒袋子，別人送都有你送就沒有！」
不過，原PO也不甘示弱，馬上傳訊息回擊「別的客人都給100小費，為什麼你沒有？」最後也不禁說出心聲，「外送員幫你買袋子是為了大家都方便，幫你買袋子不是本分，他X的有錢買飲料他們的一塊袋子都不願意付」。
貼文一出，原PO的霸氣立刻獲得大家拍手叫好「這樣就對了啦」、「漂亮」、「回得好」、「做的很好啊，要是我的話，應該會疊在雕像頭上」、「一個袋子看到了一個奧客的素質」；但也有人看到飲料和現場照片後忍不住搖頭「就算有買袋子那個屁雕像是要怎麼掛？」、「哇靠～這不是封口膜欸」、「什麼店啊，連封口機都沒有」、「這有袋子也不好送，沒封膜」、「有錢買雕像，沒錢買袋子」。（編輯：詹鎰睿）