爭鮮「神級美食」停售了！原因曝光 老饕崩潰：快還給我
近年迴轉壽司有多家可選擇，從爭鮮開始，許多日本知名品牌，如藏壽司、壽司郎等，都相繼進軍台灣，深受不少台灣民眾喜愛；不過，近日就有一名女網友發現爭鮮神級美食「鮭魚生魚片」竟然停售了，貼文一出，老饕全崩潰。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 09:40:42
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「爭鮮沒有鮭魚生魚片了嗎？」為題發文，表示昨（5）日去吃爭鮮，等了等迴轉台都沒看到鮭魚生魚片，看了菜單也沒有，於是就和店員點餐，但店員也說沒有，讓她非常失望，「嗚嗚以前都要吃個兩盤以上的，為什麼突然沒有了呢？還是看店家？我今天去的是在大賣場裡面的爭鮮，比較小間」。
貼文一出，掀起熱議，「哭了」、「我的鮭魚ಥ_ಥ」、「壽司郎有！現在正在吃」、「請普丁還我鮭魚，哭」、「我們懷念鮭魚」、「我今天去吃點爭鮮還有喔！不過是限量供應的」、「！！！！！ 居然，我昨天去吃，迴臺上一堆鮭魚的生魚片／握壽司耶」。
其中，也有網友解答原因，「因為最近缺貨喔，員工路過」、「我昨天去吃，他們說是因為烏俄戰爭的關係，航班減少，所以暫時不提供鮭魚喔」、「最近鮭魚貨量不穩又漲超多」、「我在日本料理店打工，最近鮭魚真的漲價了…」、「因為烏俄戰影響唷」、「鮭魚價格真的暴漲QQ」、「我是做日式料理的，幾個月前鮭魚一公斤400多，兩個禮拜前漲到540，前兩天廠商報價720」、「鮭魚超貴！我爸賣生魚片的，真的漲超多」。
事實上，根據爭鮮門市貼出的公告顯示，因為俄烏戰爭影響，航班陸續取消，鮭魚供應不及，因此「鮭魚生魚片」暫停供貨，其他「鮭魚商品」則限量供應，敬請民眾見諒。（編輯：郭佩蓉）