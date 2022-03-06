吃超商地瓜「不剝皮很髒」？釣出店員回應 處理流程曝光
7-11、全家、萊爾富等超商，除了提供各式生活服務外，店內販售的食品更是現代人三餐、點心的重要選擇，近日也有網友分享，他在吃超商的「烤地瓜」時，都會「連皮一起吃」，因此好奇詢問「超商地瓜皮到底是不是乾淨的」？釣出店員出面解答。
編輯中心/綜合報導
2022-03-06 10:49:00
原PO在Dcard發文提到，平常到超商買烤地瓜，吃的時候因為懶惰，都會把外層的皮一起吃下肚，但每次吃完都會懷疑「地瓜皮是否乾淨」，因而上網發問「大家吃地瓜也會吃皮嗎？有在超商工作過的人，可以讓我知道一下它是乾淨的嗎」？
貼文曝光後，網友紛紛留言「皮一定要吃啊，精華耶」、「我也因為懶惰，所以都不剝皮」、「吃皮沒毛病」；但也有人直言「我自己不喜歡吃地瓜皮，沒辦法接受髒髒的」、「有皮的口感我真的無法，一定剝好剝滿」、「去超商都買冷凍地瓜」。
此外，貼文也釣出一些超商店員回覆，「全家的現烤地瓜有三種，一種是冷凍洗好的，一種是生的帶土要自己洗，一種是生的已經洗好的，三種都有店家在用」、「冷凍一包一包進貨的地瓜，拿出來直接就烤正反面15分鐘，如果是生地瓜進貨，會先用一個全新的菜瓜布刷乾淨表面，再烤正反面30分鐘」、「有些分店都會準備專用菜瓜布」、「主要還是看那間店和店員，說不定菜瓜布是刷過其他地方的」。（編輯：張志浩）